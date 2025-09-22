Bambini in festa a Cuvio con le castagne degli alpini

Castagne e sorrisi per la festa organizzata dal Gruppo Alpini con la Pro Loco, tra mercatini, musica e intrattenimento per famiglie. Appuntamento al parco comunale domenica 28 settembre

Una giornata di festa all’insegna della sostenibilità, della convivialità e delle tradizioni alpine: domenica 28 settembre il Parco Comunale “Pancera” di Cuvio ospita la consueta eco-Castagnata Alpina, evento organizzato dal Gruppo Alpini di Cuvio in collaborazione con la Pro Loco. Un appuntamento atteso che conclude simbolicamente l’estate tra castagne, profumi di cucina tipica e sorrisi di bambini.

Una festa per tutti, dai più piccoli agli “alpini veci e bocia”

Il programma della giornata si sviluppa attorno a tre temi principali: castagne, bambini e alpini. Dalle ore 10 prende il via il mercatino dei bambini, riservato a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, che potranno vendere, scambiare e barattare giochi, libri e figurine. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo simbolico di 50 centesimi per bancarella.

Nel pomeriggio, gli Alpini offriranno ai giovani espositori un “Maxi-Panino alla Nutella” lungo ben due metri, come premio per la loro partecipazione e spirito d’iniziativa.

Rancio Alpino e piatti tipici per tutti i gusti

Alle ore 12 entra in funzione la cucina della Pro Loco con il tradizionale rancio alpino. In menù, specialità valtellinesi come i pizzoccheri e il tagliere con salumi, formaggi e polenta taragna. Non mancheranno la polenta nostrana con gorgonzola o brasato, e per chi vuole un assaggio d’estate, anche anelli di totano fritti e arrosticini di ovino. I più piccoli potranno gustare i nuggets di pollo.

Durante il pomeriggio, la sezione Medio Verbano della Croce Rossa sarà presente con i truccabimbi, per animare ulteriormente la festa.

Castagne e giochi con gli Alpini

Il momento clou arriverà nel pomeriggio con l’arrivo in scena dei “veci e bocia” del Gruppo Alpini, che distribuiranno le tradizionali caldarroste e coinvolgeranno il pubblico con il classico gioco della misura della corda. Non mancheranno altri giochi pensati per intrattenere grandi e piccoli.

La colonna sonora della giornata sarà affidata alla Filarmonica Cuviese, che accompagnerà la festa con le sue note.

Un evento all’insegna dell’ambiente

Fedele alla sua vocazione ecologica, la Castagnata Alpina sarà anche quest’anno un evento sostenibile: piatti e bicchieri saranno biodegradabili, le posate in acciaio riutilizzabile e le bevande verranno servite solo in bottiglie PET, in osservanza al divieto di utilizzo del vetro.

Per informazioni e iscrizioni: Pro Loco Cuvio: Giovanna 0332-651224 / 333 4007156 Milva 340 9466804