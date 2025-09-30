Bianchi scrive al Prefetto: “Sollecitiamo intervento urgente per avviare i lavori del sottopassaggio”

Il Sindaco di Luino, Enrico Bianchi, ha indirizzato una lettera ufficiale al Prefetto di Varese, dottor Salvatore Pasquariello, chiedendo un intervento diretto nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), affinché vengano avviati i lavori del sottopassaggio ferroviario in via Voldomino. Si tratta di un intervento inserito in un progetto più ampio, avviato nel 2013 nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo, che mira a migliorare la rete ferroviaria locale.

“Il progetto fa parte di un ‘Accordo per la risoluzione delle interferenze tra rete stradale e rete ferroviaria’, che riguarda le linee Gallarate-Laveno e Luino-Pino-Gallarate”, ha spiegato il Sindaco Bianchi, riferendosi agli interventi avviati nel 2013. Nonostante i fondi già stanziati, pari a 42.140.000 euro, di cui 21.840.000 euro a carico di Regione Lombardia e 20.300.000 euro da parte di RFI, il Sindaco ha sottolineato che la situazione è peggiorata per via dei ritardi accumulati. “A causa dell’intensificazione del traffico merci sulla linea Bellinzona-Sesto Calende-Bellinzona-Gallarate, la chiusura del passaggio a livello ha creato una separazione continua tra le due parti della città. Il cantiere è fermo da mesi, occupando ampi spazi e generando disagi costanti per la cittadinanza” ha affermato.

Il Sindaco ha anche segnalato che l’Onorevole Andrea Pelliccini, coinvolto nella questione, ha già interrogato il Ministero delle Infrastrutture, ma ad oggi non è arrivata alcuna risposta né dal Ministero né da RFI. “Chiediamo con urgenza che i lavori vengano avviati, poiché la situazione sta creando disagi gravi alla città e impedisce la chiusura definitiva del cantiere di riqualificazione dell’area Visnova”, ha concluso Bianchi.

Il primo cittadino ha chiesto al Prefetto di intervenire tempestivamente per risolvere la questione e garantire che i lavori necessari per il miglioramento della viabilità e della qualità della vita a Luino possano finalmente iniziare.