Bonus tende da sole e pergolati: cosa cambia dal 2026 e perché muoversi subito conviene

Chi sta pensando di installare nuove tende da sole o pergolati ha davanti a sé ancora pochi mesi per approfittare delle condizioni più favorevoli. Dal 1° gennaio 2026, infatti, le percentuali di detrazione fiscale previste dalla legge cambieranno, rendendo l’intervento meno conveniente rispetto al 2025.

Come funziona oggi

Fino al 31 dicembre 2025, il bonus tende e pergole prevede:

Detrazione del 50% per gli interventi sulla prima casa .

per gli interventi sulla . Detrazione del 36% per le spese sostenute su altri immobili .

per le spese sostenute su . Un tetto massimo di 60.000 euro per unità immobiliare, con un recupero fiscale che può arrivare a 30.000 euro.

Cosa succede dal 2026

Dal nuovo anno l’aliquota di detrazione subirà un ridimensionamento:

Prima casa : si scende al 36% .

: si scende al . Altri immobili: la percentuale calerà al 30%.

Dal 2028, poi, è previsto un ulteriore step con una detrazione unica al 30% per tutti gli immobili, senza più differenze.

Perché conviene intervenire subito

Risparmio maggiore: fino a fine 2025 si può ancora sfruttare il 50% di detrazione, un vantaggio che non tornerà negli anni successivi. Comfort abitativo ed efficienza energetica: le schermature solari migliorano il benessere nelle abitazioni, riducendo il ricorso ai climatizzatori e abbassando i consumi energetici. Opportunità locale: in provincia di Varese e nell’Alto Milanese non mancano aziende specializzate che da anni operano nel settore delle tende da sole e pergolati, offrendo consulenza e soluzioni personalizzate.

Meglio affidarsi a professionisti

Se da un lato il bonus rappresenta un’opportunità concreta, dall’altro richiede attenzione nella gestione delle pratiche. La detrazione fiscale è subordinata a procedure precise:

Pagamento tramite bonifico parlante con causale corretta.

con causale corretta. Invio della documentazione all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Rispetto dei requisiti tecnici stabiliti per le schermature solari.

Per questo motivo è consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati del territorio — tecnici, installatori certificati e consulenti fiscali — che possano seguire il cliente in tutte le fasi: dal sopralluogo al progetto, dalla scelta dei materiali fino alla compilazione delle pratiche.

In conclusione

Il 2025 sarà l’ultimo anno con le aliquote più alte. Chi decide di installare tende da sole o pergole nei prossimi mesi potrà beneficiare di un ritorno economico significativo, migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e affidarsi ad aziende locali capaci di garantire qualità e assistenza burocratica. Dal 2026 le condizioni cambieranno, e il vantaggio sarà più ridotto.

Conviene quindi attivarsi subito e approfittare di questa finestra favorevole, contando su realtà del territorio che conoscono le procedure, come Cubovarese e possono accompagnare i cittadini senza intoppi.