Camminare a Carnago per il corpo e per l’anima: le iniziative del GCC San Martino a ottobre

A Carnago il Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino trasforma i sabati pomeriggio in piccoli riti collettivi, in cui il movimento si fa occasione di incontro, memoria e condivisione. Per ottobre, il calendario si colora di iniziative dedicate a persone e storie che meritano attenzione.

Si comincia sabato 4 ottobre, con una camminata pensata per i pensionati, tra ricordi e testimonianze di vita che si intrecciano al supporto alle famiglie. Due settimane dopo, il 18 ottobre, i passi saranno dedicati a tutte le donne che lottano contro la malattia: un percorso di forza, tenacia e coraggio, in cui ogni passo diventa simbolo di resilienza.

Il 25 ottobre segna una novità: il GCC San Martino presenta in anteprima il programma EvViva l’Empowerment, un’iniziativa che rende partecipi i camminatori, a turno e su base volontaria, nei ruoli di guida e fotoreporter. Un modo nuovo di vivere la camminata, trasformandola in esperienza attiva e condivisa.

Le attività si svolgono ogni sabato alle 15.50 presso il parchetto di via Svevo, conosciuto come il Parco di via I Maggio di Carnago, e proseguono anche in caso di intemperie non gravi, a testimonianza dell’impegno e della passione dei partecipanti. Il progetto “Learn by walking” resta aperto a chiunque voglia condividere conoscenze e curiosità lungo il cammino, senza limiti di età o esperienze pregresse.

Maria Vivido, conduttrice del gruppo, sottolinea l’unicità della «ciurma che accompagna ogni camminata»: persone speciali, propositive e sempre pronte a rendere il percorso un momento di crescita e socialità. Non manca un pensiero alla Festa dei Nonni, il 2 ottobre, custodi di saggezza e polvere di stelle per i più piccoli.