Camminata e agility: la prima edizione della Dog Run a Malnate

Domenica 14 settembre un evento all’insegna del benessere e della socialità, dedicato a chi ama camminare nella natura insieme al proprio cane, con percorsi pensati per ogni livello e attività

Domenica 14 settembre 2025, Malnate ospiterà la prima edizione della Dog Run – Walk for Fun, una camminata non competitiva dedicata a famiglie, studenti e amanti degli animali. L’evento, che avrà luogo dalle ore 9.00 alle 12.30, sarà una bella occasione per unire il piacere di camminare nella natura alla compagnia dei propri amici a quattro zampe, con un forte messaggio di inclusione e consapevolezza.

Tema 2025: “Bellezza in movimento”

Quest’anno, il tema scelto per l’evento è “Bellezza in movimento”, un invito a riscoprire il valore del camminare insieme – persone, bambini e cani – come momento di benessere, socialità e connessione con la natura. Non solo una camminata, ma una vera e propria celebrazione della bellezza e del movimento, ideale per chi vuole godersi una giornata all’aria aperta in compagnia del proprio animale.

Due Percorsi per Due Esperienze Uniche

La Dog Run propone due percorsi, pensati per soddisfare tutte le esigenze:

2 km (circa 30 minuti)

4 km (circa 1 ora)

Ogni percorso offre un’opportunità di socializzazione e di movimento, adattandosi a diversi livelli di difficoltà e impegno. In particolare, due categorie sono dedicate agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate, con premi e classifiche pensati per valorizzare la loro partecipazione attiva all’evento. Come sottolineato dal dirigente scolastico Santo d’Angelo, «È un modo per educare al movimento e alla cura degli animali, offrendo ai ragazzi un’occasione di crescita condivisa».

Programma della Giornata

9.00 – Apertura e accoglienza partecipanti

9.30 – Partenza ufficiale della Dog Run

11.30 – Arrivo partecipanti, presentazione del Comitato Impronte, premiazioni e consegna attestati e gadget

In parallelo, dalle 10.00 alle 12.30, si terranno attività e workshop per tutti, tra cui:

Dimostrazioni di Agility Dog e “Caccia al gadget”

Mostra didattica “Un lavoro da cani” con set fotografico

Informazioni Pratiche

Per partecipare all’evento, è consigliato indossare abbigliamento e calzature adatte al cammino nel bosco, nonché portare con sé:

Ciotola, acqua, premietti

Museruola, collare o pettorina, e guinzaglio

L’area di Dog Eden è accessibile a carrozzine, ma il fondo valle non è accessibile.

Un’Occasione per Riflettere

Dog Run – Walk for Fun 2025 non è solo una camminata, ma un’occasione per riflettere sul legame che ci unisce ai nostri animali, sull’importanza del movimento e sull’opportunità di vivere esperienze educative insieme.

Non perdere questa occasione unica di passare una giornata all’aria aperta, scoprire la bellezza della natura e celebrare l’amore per i cani. Iscriviti ora al link https://cronachemalnatesi.it/iscrizione-manifestazione/.