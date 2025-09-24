Candiani si complimenta con i carabinieri e rilancia: “Una caserma dei Cacciatori a Malpensa”

«Nei prossimi giorni incontrerò il comandante generale dell’Arma, per condividere lo stato di avanzamento del progetto di costruzione della caserma e la costituzione di un reparto di Carabinieri Cacciatori stabile a Malpensa».

Lo dice il deputato della Lega Stefano Candiani, che oggi esprime «apprezzamento e viva soddisfazione al comandante provinciale col. Marco Gagliardo per la bella operazione di repressione del crimine organizzato effettuata oggi dai Carabinieri di Gallarate che supportati dai Carabinieri cacciatori», che hanno smantellato quattro bivacchi in area boschiva a Vergiate, arrestato tre pusher per spaccio e detenzione di armi e sequestrato due fucili oltre a vario stupefacente e denaro contante.

La costituzione della caserma Cacciatori a Malpensa deriva – ricorda Candiani – «da impegno preso con l’ordine del giorno approvato in sede di bilancio lo scorso anno».