Cassano Magnago celebra l’arrivo della nuova stagione con la Festa d’Autunno 2025

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre si celebra l’arrivo della nuova stagione l’Area Feste di Via Primo Maggio con musica e tre serate a tema

Tre giorni di buon cibo, musica e divertimento: dal 26 al 28 settembre 2025, l’Area Feste di Via Primo Maggio a Cassano Magnago tornerà ad accogliere grandi e piccoli con la Festa d’Autunno, un appuntamento ormai immancabile per salutare l’estate e dare il benvenuto alla nuova stagione. La manifestazione, come da tradizione, sarà completamente al coperto grazie ai 1600 mq di tensostruttura, garantendo divertimento e atmosfera anche in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito.

Musica protagonista del weekend

Quest’anno la festa punta tutto sull’intrattenimento musicale, con tre serate a tema:

Venerdì 26 settembre: il ritorno del Karaoke Live di Ariele, per cantare e divertirsi tutti insieme.

Sabato 27 settembre: 2000s Party by Vaitra, una serata esplosiva dedicata ai grandi successi dance degli anni 2000.

Domenica 28 settembre: Cassano Balera con Luciano e Paola live, per una serata dedicata al liscio e alle tradizioni popolari.

Oltre alla musica, ci saranno attività e giochi per tutte le età: tiro a segno, gonfiabili, calcetto, ping pong e area disegno per i più piccoli.

Il menu della tradizione con un tocco gourmet

La cucina sarà aperta ogni sera e proporrà piatti per tutti i gusti, dalla tradizione autunnale alle proposte più moderne:

Primi piatti: tortelli di zucca burro e salvia, gnocchi al ragù, pasta al pomodoro.

Secondi e panini: salamella, pulled pork e cavolo nero, cheeseburger con bacon, hamburger vegano con verdure grigliate.

Contorni e dolci: patatine fritte, torta della nonna, panna cotta con crema caramel.

Info utili

Area Feste – Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)

Date: 26 • 27 • 28 settembre 2025

Orari: venerdì e sabato 19.00 – 01.00 | domenica 19.00 – 02.00

Ingresso gratuito

Prenotazioni consigliatissime (solo servizio al tavolo):

• Modulo online: https://forms.gle/ByAE4B5Bn7CVrBMz6

• Tel/WhatsApp: 349 5382384

• Mail: streetfood@leofficineculturali.it

Disponibile anche il servizio take away.