Charme de Chat e Ivan Rossi trionfano al 74° Premio Città di Varese

All’ippodromo delle Bettole il binomio Marcialis-Rossi firma una corsa impeccabile: secondo Rainmaker, terzo Sopran Lucca l'unica femmina

È Charme de chat con in sella Ivan Rossi ad aggiudicarsi Il 74mo Premio Città di Varese memorial Carlo Curti, la corsa di galoppo più importante dell’ippodromo delle Bettole: 2250 metri su pista in erba di fronte a un grande pubblico, ben oltre la capienza prevista.
L’allievo di Antonio Marcialis ha condotto una gara impeccabile, precedendo nell’ordine di arrivo Rainmaker e Sopran Lucca.
Ci ha pensato Anthony a fare l’andatura incalzato da Rainmaker,  con all’interno Amonet e all’esterno Coins Cross e Fly by flay ben appostato. A seguire Sopran Lucca -unica femmina tra i partenti -, il “peso leggero” Capotempesta (50 chili in sella) , Passerotto, Travaglino e Baballi.

Il capolavoro Ivan Rossi lo compie sulla piegata finale. Rainmaker attacca Anthony e Fly by Fly coglie un varco tra Coins cross e Amonet, Charme de chat asseconda l’avanzata esterna di Sopran Lucca e, una volta sulla dirittura di arrivo, con uno scatto bruciante stampa sul palo Rainmacker e lascia la terza piazza all’allieva di Bruno Grizzetti.
A consegnare il premio a Ivan Rossi e all’allenatore Antonio Marcialis  Ivana Perusin, vice sindaco di Varese, e Orazio Cucinotta, advisor e fondatore di Core Financial Organization, sponsor del Gran Premio.

Pubblicato il 07 Settembre 2025
