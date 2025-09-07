Ciao Gianni

Ci siamo conosciuti 26 anni fa quando questo giornale era ancora nei locali sopra il circolino di Bosto. Stava per finire un secolo e si iniziava a intuire l’arrivo di una rivoluzione. Internet era ancora per pochi, ma era chiaro che di lì a poco tutto sarebbe cambiato.

Gianni Mazzoleni, allora quarantenne alla guida della Cna, si avvicinò con curiosità alla nostra esperienza e decise di impegnare a fondo la sua organizzazione nella nascita della nuova società editoriale. Nel giugno del 2000 firmarono l’avvio della Varese web srl la cooperativa La Castellanza, che aveva iniziato le pubblicazioni tre anni prima, Elmec, il sottoscritto e la Cna. Gianni fu protagonista e artefice principale di quell’operazione.

Con il suo andamento fisico inconfondibile, lo sguardo profondo e un sorriso ironico era sempre attento ai cambiamenti. Ha seguito lo sviluppo della società e del giornale garantendone la crescita e soprattutto l’apertura al mondo economico e sociale. Dobbiamo a lui tanti passaggi strategici che hanno portato VareseNews dove oggi è.

Con Gianni abbiamo avuto la fortuna e l’opportunità di condividere un momento storico unico, e a rileggerlo oggi colpisce ancora di più quella voglia di conoscenza, quella profondità di analisi, quella volontà di innovazione. Fu una stagione notevole e il mondo della piccola impresa e dell’artigianato aveva ai vertici due uomini di grande valore. I confronti con Gianni e Marino Bergamaschi, all’epoca entrambi del consiglio di amministrazione della società, hanno tracciato un percorso fondamentale per la nostra storia.

Con Gianni avevamo anche sfiorato la possibilità di arrivare a Sant’Alessandro 15 anni prima. Con un pre contratto firmato per una splendida cascina lombarda proprio di fronte a Materia, fu lui a bloccare quell’operazione, e aveva ragione perché lo spazio, pur prestigioso, si sarebbe rivelato piccolo rispetto alla nostra crescita.

Sono tante le immagini di questi lunghi anni che conservo strette. Non sono solo professionali perché nel tempo era nata una vera amicizia. Gianni è un uomo di altri tempi. Serio, rigoroso, schietto, ma soprattutto pieno di attenzione e rispetto. Questo in pubblico come nella dimensione privata e familiare.

Ci mancherà tanto anche se resterà con noi, e Materia sarà un po’ anche casa sua andando a fare compagnia a tanti protagonisti a cui abbiamo dedicato gli spazi della nuova sede.

Grazie Gianni.