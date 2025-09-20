Varese News

Colazione con giornale e giornalista: un appuntamento ai Calimali con la stampa locale

Iniziativa organizzata dall’associazione Calimali presso l’“approdo dei Calimali” domenica 5 ottobre 2025 alle ore 9:30.

Un caffè caldo e un giornale da sfogliare insieme al giornalista: è questa la formula di “Colazione con giornale e giornalista”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Calimali presso l’“approdo dei Calimali” Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 9:30.

Durante la mattinata sarà offerta ai partecipanti una rassegna stampa dedicata alla Valle Olona, un momento per confrontarsi, discutere e approfondire le notizie più rilevanti del territorio. L’obiettivo è quello di unire convivialità e informazione, creando uno spazio di dialogo tra lettori e stampa locale.

L’evento, che porta con sé il fascino delle tradizioni legate al giornalismo di carta in un’epoca dominata dal digitale, vuole ricordare come l’informazione di prossimità sia ancora oggi un bene prezioso, capace di rafforzare il senso di comunità.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo a segreteria.calimali@gmail.com

