Colazione con giornale e giornalista: un appuntamento ai Calimali con la stampa locale
Iniziativa organizzata dall’associazione Calimali presso l’“approdo dei Calimali” domenica 5 ottobre 2025 alle ore 9:30.
Un caffè caldo e un giornale da sfogliare insieme al giornalista: è questa la formula di “Colazione con giornale e giornalista”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Calimali presso l’“approdo dei Calimali” Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 9:30.
Durante la mattinata sarà offerta ai partecipanti una rassegna stampa dedicata alla Valle Olona, un momento per confrontarsi, discutere e approfondire le notizie più rilevanti del territorio. L’obiettivo è quello di unire convivialità e informazione, creando uno spazio di dialogo tra lettori e stampa locale.
L’evento, che porta con sé il fascino delle tradizioni legate al giornalismo di carta in un’epoca dominata dal digitale, vuole ricordare come l’informazione di prossimità sia ancora oggi un bene prezioso, capace di rafforzare il senso di comunità.
Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo a segreteria.calimali@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.