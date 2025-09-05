“Coloriamo il Lago”: una collettiva di arte a Porto Ceresio

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura. Da sabato 6 a domenica 14 settembre 2025, il Palazzo della Cultura di Porto Ceresio ospiterà la mostra collettiva “Coloriamo il Lago”, organizzata dall’Associazione Artistica Legnanese. L’esposizione, che raccoglie opere di pittura, scultura e fotografia, coinvolge una selezione di artisti provenienti dal territorio, e offrirà al pubblico una rappresentazione creativa del lago e dei suoi paesaggi.

Orari di apertura

Venerdì: 16:00 – 18:30

Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:30

La mostra presenterà opere di: Battimiello Mario, Belloni Olimpia Ivana, Bonzi Filippo, Bossi Maria Luisa, Brusegan Gianfranco, Colombo Giorgio, D’Agati Carmelina, Ferre’ Dario, Gironi Tiziana, Lesinigo Enrico, Limido Maria Cristina, Magistrelli Ilaria, Mucchietto Marzia, Rampinini Valeria, Rigo Ivana, Sanavio Lucia, Trucco Roberto, Zaffaroni Dario.

Orari di apertura

Venerdì : 16:00 – 18:30

Sabato : 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:30

Domenica: 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:30

Inaugurazione

La mostra verrà inaugurata venerdì 5 settembre 2025 alle ore 17.00, con la presenza di alcuni degli artisti e una presentazione delle opere in esposizione.

Inaugurazione

La mostra verrà inaugurata venerdì 5 settembre 2025 alle ore 17.00, con la presenza di alcuni degli artisti e una presentazione delle opere in esposizione.