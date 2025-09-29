Varese News

Varese Laghi

Come funzionano i varchi elettronici sulle strade? Ne parliamo a “La Materia del Giorno”

Ospite della trasmissione di martedì 30 settembre sarà Nadia Ghiringhelli, comandante della Polizia locale di Vedano Olona

Bollate telecamere

Come funzionano i varchi elettronici che in molti paesi e città “osservano” il traffico sulle nostre strade? Quali tecnologie vengono utilizzate e in che modo vengono gestiti i dati raccolti, tra esigenze di sicurezza e tutela della privacy? Che ruolo possono avere nel garantire maggiore sicurezza a una comunità?

Di questo e molto altro parleremo domani, martedì 30 settembre alle 16, a “La materia del giorno” con Nadia Ghirighelli, comandante della Polizia locale di Vedano Olona. L’intervista sarà l’occasione per approfondire l’utilizzo di queste tecnologie non solo per quanto riguarda il controllo sulla viabilità ma anche come strumento per aumentare la sicurezza dei cittadini in senso più ampio.

Potete seguire l’intervista in diretta alle 16 su Varesenews  in diretta streaming. Sarà possibile rivedere la puntata nell’archivio su Youtube e anche partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia, prenotando il vostro posto a questo link

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.