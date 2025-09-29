Come funzionano i varchi elettronici sulle strade? Ne parliamo a “La Materia del Giorno”

Come funzionano i varchi elettronici che in molti paesi e città “osservano” il traffico sulle nostre strade? Quali tecnologie vengono utilizzate e in che modo vengono gestiti i dati raccolti, tra esigenze di sicurezza e tutela della privacy? Che ruolo possono avere nel garantire maggiore sicurezza a una comunità?

Di questo e molto altro parleremo domani, martedì 30 settembre alle 16, a “La materia del giorno” con Nadia Ghirighelli, comandante della Polizia locale di Vedano Olona. L’intervista sarà l’occasione per approfondire l’utilizzo di queste tecnologie non solo per quanto riguarda il controllo sulla viabilità ma anche come strumento per aumentare la sicurezza dei cittadini in senso più ampio.

Potete seguire l’intervista in diretta alle 16 su Varesenews in diretta streaming. Sarà possibile rivedere la puntata nell’archivio su Youtube e anche partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia, prenotando il vostro posto a questo link

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

