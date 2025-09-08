Varese News

Comunicazione online efficace: un corso per valorizzare la presenza digitale

Quattro lezioni da giovedì 25 dalle 18:00 alle 19:30. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Vuoi migliorare la tua presenza online? Nella nuova sede di VareseNews è in arrivo Comunicazione online efficace: dall’idea al racconto“, un corso di quattro incontri per imparare come utilizzare al meglio i canali digitali.

A partire da giovedì 25 settembre, dalle 18:00 alle 19:30 il corso sarà guidato dalla giornalista professionista Maria Carla Cebrelli. Durante le quattro lezioni sarà possibile apprendere le tecniche di comunicazione partendo dalla creazione di un piano editoriale fino a progetti di comunicazione online. 

Un’occasione preziosa per chi vuole potenziare la propria presenza online in modo chiaro e professionale.

Per iscriversi cliccare qui

Materia, via Confalonieri 5 – Castronno.

08 Settembre 2025
