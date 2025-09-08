Comunicazione online efficace: un corso per valorizzare la presenza digitale
Quattro lezioni da giovedì 25 dalle 18:00 alle 19:30. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Vuoi migliorare la tua presenza online? Nella nuova sede di VareseNews è in arrivo “Comunicazione online efficace: dall’idea al racconto“, un corso di quattro incontri per imparare come utilizzare al meglio i canali digitali.
A partire da giovedì 25 settembre, dalle 18:00 alle 19:30 il corso sarà guidato dalla giornalista professionista Maria Carla Cebrelli. Durante le quattro lezioni sarà possibile apprendere le tecniche di comunicazione partendo dalla creazione di un piano editoriale fino a progetti di comunicazione online.
Un’occasione preziosa per chi vuole potenziare la propria presenza online in modo chiaro e professionale.
Per iscriversi cliccare qui
Materia, via Confalonieri 5 – Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.