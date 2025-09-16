Condannato per maltrattamenti “evade” da casa per andare a trovare le figlie
Un ambulante arrestato dopo essere stato sorpreso fuori casa di domenica. Oggi la prima udienza davanti al giudice di Varese
LUn ambulante residente in un paese dell’hinterland varesino, già condannato nel 2023 a tre anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia, è finito nuovamente nei guai per evasione. L’uomo, di origine albanese, stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare con un’ordinanza che gli consentiva di uscire di casa dalle 4.30 del mattino fino alle 18.00 in giorni feriali, per motivi di lavoro.
Secondo l’accusa, l’imputato non avrebbe compreso fino in fondo i limiti imposti dal provvedimento e, una domenica, quando era obbligato a rimanere in casa, si è recato a far visita alle figlie. Proprio in quel momento i Carabinieri hanno effettuato un controllo, accertando la sua assenza dall’abitazione e facendo così scattare l’arresto.
Oggi l’uomo, difeso dall’avvocato Gianluca Franchi, è comparso davanti al giudice Andrea Crema nel processo per evasione, celebrato con rito monocratico. Si è trattato della prima udienza di questo nuovo procedimento, che si aggiunge alla condanna già inflitta per maltrattamenti.
