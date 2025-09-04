Varese News

Corso gratuito di difesa personale per donne a Induno Olona: impara il Krav Maga

Un'opportunità di formazione gratuita in collaborazione con il Sindacato Autonomo di Polizia e il Centro Studi Criminologici EMERCRIM

Un’iniziativa pensata per la sicurezza delle donne. L’Associazione A.S.D. Quasars di Induno Olona, in collaborazione con il Sindacato Autonomo di Polizia e EMERCRIM – Centro Studi Criminologici sul Terrorismo, organizza un corso gratuito di difesa personale basato sul metodo Krav Maga.

Dettagli del Corso

Il corso, riservato alle donne iscritte all’Associazione A.S.D. Quasars, si terrà nei martedì di settembre 2025 (2, 9, 16, 23 e 30 settembre), dalle 20:00 alle 21:30, presso la Palestra Comunale Don Milani in Via Campo dei Fiori, 20 a Induno Olona.

I partecipanti apprenderanno le tecniche di difesa personale utili per reagire in situazioni di pericolo, basandosi su un approccio pratico e diretto.

Iscrizioni e Informazioni

L’iniziativa è gratuita e aperta esclusivamente ai tesserati dell’Associazione A.S.D. Quasars.
Per informazioni o iscrizioni, contattare il numero 392-4778015 o visitare il sito web: www.krav-maga.biz

Pubblicato il 04 Settembre 2025
