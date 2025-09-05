Da Marconi a ResQ: a Materia la radio che salva vite tra mare e terra
Giovedì 11 settembre alle 21 Sara Zambotti, storica voce di Caterpillar su Rai Radio 2, arriva a Castronno per raccontare il potere della comunicazione radiofonica tra solidarietà e impegno civile
Giovedì 11 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro) si prepara ad ospitare un incontro dedicato al ruolo della radio come strumento di informazione e solidarietà. Protagonista dell’appuntamento sarà Sara Zambotti, storica voce del programma Caterpillarsu Rai Radio 2, che guiderà il pubblico in un viaggio tra onde sonore e azioni concrete.
Il dibattito, intitolato Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra, esplorerà come la comunicazione radiofonica possa diventare un mezzo di connessione e aiuto, capace di intervenire in contesti di emergenza e di promuovere iniziative civili e solidali.
L’incontro offrirà una panoramica sul potere della voce e della parola radiofonica, tra storie di impegno quotidiano e strumenti di sensibilizzazione, e sarà occasione per riflettere sull’impatto della radio nella società contemporanea, dal soccorso in mare alle campagne di raccolta fondi e informazione sul territorio.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
