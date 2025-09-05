Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Da Marconi a ResQ: a Materia la radio che salva vite tra mare e terra

Giovedì 11 settembre alle 21 Sara Zambotti, storica voce di Caterpillar su Rai Radio 2, arriva a Castronno per raccontare il potere della comunicazione radiofonica tra solidarietà e impegno civile

Materia Varesenews

Giovedì 11 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro) si prepara ad ospitare un incontro dedicato al ruolo della radio come strumento di informazione e solidarietà. Protagonista dell’appuntamento sarà Sara Zambotti, storica voce del programma Caterpillarsu Rai Radio 2, che guiderà il pubblico in un viaggio tra onde sonore e azioni concrete.

Il dibattito, intitolato Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra, esplorerà come la comunicazione radiofonica possa diventare un mezzo di connessione e aiuto, capace di intervenire in contesti di emergenza e di promuovere iniziative civili e solidali.

L’incontro offrirà una panoramica sul potere della voce e della parola radiofonica, tra storie di impegno quotidiano e strumenti di sensibilizzazione, e sarà occasione per riflettere sull’impatto della radio nella società contemporanea, dal soccorso in mare alle campagne di raccolta fondi e informazione sul territorio.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.