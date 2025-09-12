Dalla scuola alla cronometro: volontariato in gara con ANC Varese

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Varese, diretto dal Professor Giuseppe Carcano, e l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Varese, presieduta dal Tenente Roberto Leonardi, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per far avvicinare i giovani al mondo del volontariato attraverso le attività che si inseriscono nel Percorso per le Competenze per l’orientamento (PCTO), nuova denominazione di quello che un tempo era il Progetto alternanza Scuola-lavoro.

Il Protocollo ha l’obiettivo di proporre un’importante attività formativa agli studenti delle scuole di secondo grado della provincia di Varese e il primo appuntamento saranno le prestigiose gare ciclistiche (Crono, Gran Fondo, Tre Valli Varesine e Ciclocross) organizzate per i mesi di ottobre e di novembre dalla Società Ciclistica Alfredo Binda presieduta da Renzo Oldani.

ANC Varese quest’anno coordina gli 800 volontari impiegati nel servizio di sicurezza lungo il percorso delle diverse gare e gli studenti avranno l’opportunità di affiancare i volontari esperti della sicurezza, supportando il controllo degli incroci e la gestione delle zone interdette al traffico, con compiti anche di informazione ai cittadini e ai turisti, anche in lingua straniera.

Una buona comunicazione e un’adeguata attività d’informazione sono elementi importanti per la buona riuscita di un evento. Questa esperienza consentirà, quindi, di sviluppare competenze pratiche di sicurezza, comunicazione e lavoro di gruppo in un contesto dinamico reale. Mercoledì 1° ottobre 2025, alle 21, ANC Varese incontrerà gli studenti interessati al progetto in una serata formativa online.

Il Presidente di ANC Varese esprime «Una profonda gratitudine all’USR di Varese per questa importante opportunità di fare avvicinare i giovani alla nostra Associazione e, in generale, al volontariato. Per noi, da sempre vicini al mondo della scuola e alla formazione in tutte le sue forme, è importante coltivare semi di legalità e di impegno civico attivo e il mondo della scuola è il vero terreno fertile sul quale abbiamo concentrato, dal 2016 ad oggi, buona parte delle nostre energie e competenze».