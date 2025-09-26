Varese News

Docente per sempre: Daniela Fiorillo anche dopo la pensione la scuola rimane nel cuore

La storica insegnante di lettere è venuta a trovarci a Radio Materia per raccontarci la sua lunga carriera, la dedizione ai suoi alunni e la sua visione della scuola

Generico 22 Sep 2025

Quarant’anni di onorato servizio portati benissimo, Daniela Fiorillo, storica insegnante di lettere dal 1 settembre 2025 è andata in pensione ma la scuola è sempre nel suo cuore. Ha formato generazioni di studenti che la ricordano per la sua severità ma anche, e soprattutto, per la sua generosità e bravura. Il primo giorno di scuola, da sempre, sceglieva una canzone per ascoltarla e commentarla insieme ai suoi alunni e cominciare insieme il cammino all’interno della scuola nel nome dell’arte e della poesia.
L’ultimo anno della sua carriera ha scelto “La cura” di Franco Battiato perché lei ha sempre avuto cura dei suoi alunni, che le hanno dedicato anche un “saggiario” con le sue migliori massime.
Ci ha raccontato questo e molto altro nell’intervista a RadioMateria in una puntata di “Chi l’avrebbe mai detto”.

Pubblicato il 26 Settembre 2025
