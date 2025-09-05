Domenica 14 settembre giro ad anello per grandi e piccoli a Olgiate Olona lungo la Via Francisca del Lucomagno

Domenica 14 settembre ripartono le camminate lungo la Via Francisca del Lucomagno organizzate in collaborazione con Alfa Srl, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese.

Un’occasione speciale per scoprire acqua e territorio con passo lento, in compagnia di guide e animatori.

Il percorso di questa prima tappa è un giro ad anello di circa 4 km con partenza dal centro sportivo Gerbone di Olgiate Olona.

Durante la passeggiata sono previste attività per grandi e piccoli con letture animate a cura di Martin Stigol, di Progetto Zattera. Ad accompagnare il tutto è prevista anche una merenda gratuita a base di succhi e cracker offerta da Coop Lombardia.

La camminata terminerà con l’arrivo all’Oratorio vicino alla Chiesa di Santo Stefano e Lorenzo, dove si potranno riprendere i propri mezzi in autonomia per tornare a casa.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi a questo link