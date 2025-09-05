“Egoisti per scelta”: a Materia storie di chi sceglie di aiutare in contesti di emergenza

Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare la proiezione del docufilm “Egoisti per scelta”, un ritratto intenso e diretto della vita di 40 operatori umanitari di Medici Senza Frontiere provenienti da tutto il mondo. Il film esplora le motivazioni personali, le scelte di vita e le esperienze di chi lavora in contesti di emergenza, tra conflitti, catastrofi naturali e crisi umanitarie.

Dopo la proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con Luca Blesi, anestesista e operatore umanitario con esperienze sul campo in Congo, Afghanistan, Repubblica Centrafricana e Siria. Blesi racconterà la quotidianità, le sfide e le emozioni di chi decide di dedicare la propria vita ad aiutare gli altri, rispondendo anche alle domande dei presenti.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.