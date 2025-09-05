Varese News

“Egoisti per scelta”: a Materia storie di chi sceglie di aiutare in contesti di emergenza

Mercoledì 17 settembre la proiezione di un docufilm racconta la vita di 40 operatori umanitari. Al termine, l’anestesista Luca Blesi, con esperienze in Congo, Afghanistan, Repubblica Centrafricana e Siria, dialogherà con il pubblico

Materia Varesenews

Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare la proiezione del docufilm Egoisti per scelta, un ritratto intenso e diretto della vita di 40 operatori umanitari di Medici Senza Frontiere provenienti da tutto il mondo. Il film esplora le motivazioni personali, le scelte di vita e le esperienze di chi lavora in contesti di emergenza, tra conflitti, catastrofi naturali e crisi umanitarie.

Dopo la proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con Luca Blesi, anestesista e operatore umanitario con esperienze sul campo in Congo, Afghanistan, Repubblica Centrafricana e Siria. Blesi racconterà la quotidianità, le sfide e le emozioni di chi decide di dedicare la propria vita ad aiutare gli altri, rispondendo anche alle domande dei presenti.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Pubblicato il 05 Settembre 2025
