“Egoisti per scelta”: a Materia storie di chi sceglie di aiutare in contesti di emergenza
Mercoledì 17 settembre la proiezione di un docufilm racconta la vita di 40 operatori umanitari. Al termine, l’anestesista Luca Blesi, con esperienze in Congo, Afghanistan, Repubblica Centrafricana e Siria, dialogherà con il pubblico
Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare la proiezione del docufilm “Egoisti per scelta”, un ritratto intenso e diretto della vita di 40 operatori umanitari di Medici Senza Frontiere provenienti da tutto il mondo. Il film esplora le motivazioni personali, le scelte di vita e le esperienze di chi lavora in contesti di emergenza, tra conflitti, catastrofi naturali e crisi umanitarie.
Dopo la proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con Luca Blesi, anestesista e operatore umanitario con esperienze sul campo in Congo, Afghanistan, Repubblica Centrafricana e Siria. Blesi racconterà la quotidianità, le sfide e le emozioni di chi decide di dedicare la propria vita ad aiutare gli altri, rispondendo anche alle domande dei presenti.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.