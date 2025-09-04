Escursionista disperso al Lago Delio, scattano le ricerche

In corso le ricerche di una persona dispersa oggi, giovedì 4 settembre, nella zona del Lago Delio, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo un sentiero in compagnia di un altro escursionista, ma ha deciso di proseguire da solo verso una zona più impervia, senza portare con sé il cellulare. Non vedendolo tornare, il compagno ha immediatamente lanciato l’allarme.

Le operazioni di soccorso sono scattate subito, con l’intervento del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco di Varese e dei Carabinieri di Luino, che stanno setacciando la zona per localizzare il disperso.

Seguono aggiornamenti