Varese News

Varese Laghi

Escursionista disperso al Lago Delio, scattano le ricerche

Sul posto, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Luino

VA in giro tappa uno Maccagno Lago Delio

In corso le ricerche di una persona dispersa oggi, giovedì 4 settembre, nella zona del Lago Delio, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo un sentiero in compagnia di un altro escursionista, ma ha deciso di proseguire da solo verso una zona più impervia, senza portare con sé il cellulare. Non vedendolo tornare, il compagno ha immediatamente lanciato l’allarme.

Le operazioni di soccorso sono scattate subito, con l’intervento del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco di Varese e dei Carabinieri di Luino, che stanno setacciando la zona per localizzare il disperso.

Seguono aggiornamenti

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.