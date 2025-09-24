Varese News

Fiamme all’alba al cementificio di Comabbio

Vigili del fuoco sul posto in forze, “incendio confinato”. Non si registrano feriti

Incendio all’alba di mercoledì al cementificio di Comabbio: l’allarme è scattato intorno alle 5 quando le fiamme si sono sviluppate nell’impianto Cdr che serve per alimentare altoforno.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco dal distaccamento di Ispra, oltre che con un’autobotte proveniente da Varese e un mezzo dei volontari di Tradate. Alle 7 la situazione era sotto controllo e l’incendio risultava sempre “confinato“ al solo impianto Cdr (combustibile da rifiuti).

Non si registrano feriti. Sul posto per l’assistenza al servizio dei vigili del fuoco e a titolo di prevenzione è stata inviata un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate. I vigili del fuoco hanno informato Arpa Lombardia. La situazione intorno alle 7.30 è sotto controllo.

Pubblicato il 24 Settembre 2025
