Gavirate, il basket femminile scende in campo contro la violenza di genere
Sabato 20 alle 15 al Chiostro di Voltorre sarà presentata la squadra gaviratese con la madrina Barbara Di Palma. A seguire il torneo con Ferno, Gallarate e Tradate, dedicato all'associazione "Scarpetta Rossa"
La Pallacanestro Femminile Gavirate ospita la terza tappa nazionale dell’evento “Non sei sola. Rompi il silenzio, insieme siamo più forti”, promosso dall’associazione Scarpetta Rossa APS, realtà impegnata a livello nazionale nella lotta alla violenza di genere.
La manifestazione si aprirà sabato 20 settembre alle ore 15 con un incontro pubblico al Chiostro di Voltorre, durante il quale verranno presentati il torneo e la prima squadra di Gavirate. Ospite e madrina d’eccezione sarà Barbara Di Palma, inviata di Rai 1 e volto de La Vita in Diretta.
Per dare ulteriore forza al messaggio, è stato organizzato un quadrangolare di basket femminile che vedrà in campo, oltre alla formazione di casa, anche le società di Ferno, Gallarate e Tradate.
Le partite si svolgeranno sabato 20 settembre (ore 18 e 20) e domenica 21 settembre (ore 17 e 19) nella palestra delle scuole medie di via Fermi a Gavirate. Il torneo è anche un gustoso antipasto del campionato di Serie C femminile al quale prendono parte tutte le formazioni coinvolte, inserite nel girone B.
«Per una realtà come la nostra – sottolinea il presidente Francesco Paronelli – è un orgoglio poter contribuire non solo sul piano sportivo ma anche sociale, sostenendo un’associazione come Scarpetta Rossa che porta avanti un messaggio fondamentale di prevenzione e sostegno alle vittime».
L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Gavirate ed è aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione per unire sport, comunità e impegno civile in un weekend all’insegna della solidarietà e della pallacanestro femminile.
Pallacanestro Gavirate, una stagione d’alta quota in Serie C
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.