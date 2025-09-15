Gavirate, il basket femminile scende in campo contro la violenza di genere

La Pallacanestro Femminile Gavirate ospita la terza tappa nazionale dell’evento “Non sei sola. Rompi il silenzio, insieme siamo più forti”, promosso dall’associazione Scarpetta Rossa APS, realtà impegnata a livello nazionale nella lotta alla violenza di genere.

La manifestazione si aprirà sabato 20 settembre alle ore 15 con un incontro pubblico al Chiostro di Voltorre, durante il quale verranno presentati il torneo e la prima squadra di Gavirate. Ospite e madrina d’eccezione sarà Barbara Di Palma, inviata di Rai 1 e volto de La Vita in Diretta.

Per dare ulteriore forza al messaggio, è stato organizzato un quadrangolare di basket femminile che vedrà in campo, oltre alla formazione di casa, anche le società di Ferno, Gallarate e Tradate.

Le partite si svolgeranno sabato 20 settembre (ore 18 e 20) e domenica 21 settembre (ore 17 e 19) nella palestra delle scuole medie di via Fermi a Gavirate. Il torneo è anche un gustoso antipasto del campionato di Serie C femminile al quale prendono parte tutte le formazioni coinvolte, inserite nel girone B.

«Per una realtà come la nostra – sottolinea il presidente Francesco Paronelli – è un orgoglio poter contribuire non solo sul piano sportivo ma anche sociale, sostenendo un’associazione come Scarpetta Rossa che porta avanti un messaggio fondamentale di prevenzione e sostegno alle vittime».

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Gavirate ed è aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione per unire sport, comunità e impegno civile in un weekend all’insegna della solidarietà e della pallacanestro femminile.