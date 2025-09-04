Varese News

Germignaga ospita le Giornate Luinesi della Prevenzione

Due giorni di confronto sulla salute e sull’innovazione clinica con oltre 50 esperti tra relatori e moderatori per un evento dedicato a medici e professionisti sanitari

Giornate Luinesi della Prevenzione

Un appuntamento che porta la cultura della prevenzione al centro del dibattito medico. Venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025 la Sala Convegni della Colonia Elioterapica di Germignaga ospiterà le Giornate Luinesi della Prevenzione, un evento scientifico rivolto a medici, infermieri, dietisti, biologi, tecnici e podologi.

L’iniziativa si propone come spazio di confronto e formazione multidisciplinare, affrontando i temi più attuali della prevenzione primaria e secondaria, con attenzione alla gestione delle cronicità, all’integrazione tra ospedale e territorio e all’innovazione clinica.

Un programma ricco e multidisciplinare

Il programma prevede sei sessioni tematiche con oltre 30 interventi, tra relazioni cliniche, letture magistrali, tavole rotonde e interviste. In totale saranno più di 50 i relatori e moderatori coinvolti.

Tra i temi trattati: la BPCO come fattore di rischio cardiovascolare; l’interstiziopatia polmonare e la sindrome overlap BPCO/OSAS; la prevenzione del rischio cardiovascolare e l’innovazione terapeutica nello scompenso; diabete, obesità e sindromi metaboliche (MASLD/MASH); chirurgia bariatrica e rischio respiratorio nei pazienti obesi; strategie vaccinali per i pazienti fragili; intelligenza artificiale nella gestione delle comorbidità; umanizzazione delle cure e comunicazione nella promozione della salute.

Ampio spazio sarà dato al ruolo strategico della medicina di territorio e ai modelli organizzativi replicabili capaci di rispondere alla crescente complessità clinica e assistenziale.

L’obiettivo: rafforzare la cultura della prevenzione

Le Giornate sono promosse sotto la direzione scientifica della dr.ssa Tiziana Marcella Attardo, della dr.ssa Mara Sist e del dr. Franco Compagnoni.

«In un contesto in cui l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità mettono a dura prova la sostenibilità dei sistemi sanitari – spiegano i responsabili scientifici – la prevenzione rappresenta una leva fondamentale per garantire appropriatezza, continuità assistenziale e qualità delle cure. Le Giornate Luinesi vogliono offrire uno spazio concreto di riflessione e crescita per tutti i professionisti coinvolti».

Pubblicato il 04 Settembre 2025
