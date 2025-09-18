Giovani e clima: la voce di Fridays for Future a Radio Materia

Parlare di cambiamento climatico non è solo questione di dati e grafici, ma soprattutto di persone, emozioni e futuro. Lo sa bene Chiara Gastaldi, giovane ricercatrice attiva in Fridays for Future, ospite della trasmissione “Soci All Time” di Radio Materia, una rubrica quotidiana dedicata alle associazioni e realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

Nel corso dell’intervista, condotta da Ilaria Notari, Chiara ha raccontato come il suo impegno sia nato un anno e mezzo fa dalle manifestazioni di piazza, per poi crescere fino a diventare una presenza attiva nelle scuole superiori di Varese. «Incontriamo ragazzi di prima e seconda superiore – spiega – e affrontiamo con loro i temi legati alla crisi climatica. Ogni classe reagisce in modo diverso: c’è chi è già molto informato e curioso, e chi invece fatica a sentirsi coinvolto. Ma parlare con i ragazzi è bellissimo: quando capiscono di poter avere un ruolo attivo, nei loro occhi si accende una scintilla».

Durante gli incontri, Fridays for Future porta esempi concreti del territorio e i danni causati da eventi meteo estremi sempre più frequenti: «Cerchiamo di far capire che non siamo tutti sulla stessa barca, ma nella stessa tempesta: il cambiamento climatico tocca tutti, anche se con impatti diversi», racconta Chiara.

L’attivista ha inoltre sottolineato come l’associazione a seguito dell’enorme ondata di mobilitazione globale seguita al 2018, si sia oggi trasformato in una rete di iniziative locali, che collaborano tra loro e con altre associazioni ambientaliste. «La prossima grande manifestazione sarà il 14 novembre in piazza a Varese, e ci uniremo tutti» ha sottolineato.

Ma, oltre alla protesta, c’è anche la proposta. «Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti reali – spiega Chiara – come il Green Deal europeo. È vero, non basta ancora, ma ha cambiato il panorama politico. Ora il compito è migliorare le leggi già esistenti e allargarle alle attività ancora escluse».

Un messaggio di responsabilità, ma anche di speranza: «Non bisogna pensare all’azione per il clima come a un sacrificio. Ognuno può contribuire nel proprio piccolo: scegliere un gestore elettrico sostenibile, ridurre i consumi, usare di più la bicicletta, cambiare la caldaia. Anche se sembra poco, se tante persone lo fanno insieme, l’impatto è enorme. E spesso basta l’esempio: se un vicino isola meglio la casa e risparmia energia, gli altri seguiranno».

Uno sguardo verso il futuro

A conclusione dell’intervista Chiara lancia un appello alle nuove generazioni: «Non lasciatevi scoraggiare. Qualunque sia il vostro sogno, potete portare sostenibilità e attenzione all’ambiente nel vostro ambito, che siate artisti, medici o giardinieri. L’importante è fare le cose con passione e con consapevolezza».

Per seguire e sostenere le attività dell’associazione si possono seguire gli account social Facebook e Instagram.