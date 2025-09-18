Giovani e clima: la voce di Fridays for Future a Radio Materia
Nella nuova puntata di Soci All Time, format realizzato in collaborazione con CSV Insubria, la ricercatrice Chiara Gastaldi racconta il suo impegno con Fridays for Future tra sensibilizzazione, didattica e speranza per il futuro
Parlare di cambiamento climatico non è solo questione di dati e grafici, ma soprattutto di persone, emozioni e futuro. Lo sa bene Chiara Gastaldi, giovane ricercatrice attiva in Fridays for Future, ospite della trasmissione “Soci All Time” di Radio Materia, una rubrica quotidiana dedicata alle associazioni e realizzata in collaborazione con CSV Insubria.
Nel corso dell’intervista, condotta da Ilaria Notari, Chiara ha raccontato come il suo impegno sia nato un anno e mezzo fa dalle manifestazioni di piazza, per poi crescere fino a diventare una presenza attiva nelle scuole superiori di Varese. «Incontriamo ragazzi di prima e seconda superiore – spiega – e affrontiamo con loro i temi legati alla crisi climatica. Ogni classe reagisce in modo diverso: c’è chi è già molto informato e curioso, e chi invece fatica a sentirsi coinvolto. Ma parlare con i ragazzi è bellissimo: quando capiscono di poter avere un ruolo attivo, nei loro occhi si accende una scintilla».
Durante gli incontri, Fridays for Future porta esempi concreti del territorio e i danni causati da eventi meteo estremi sempre più frequenti: «Cerchiamo di far capire che non siamo tutti sulla stessa barca, ma nella stessa tempesta: il cambiamento climatico tocca tutti, anche se con impatti diversi», racconta Chiara.
L’attivista ha inoltre sottolineato come l’associazione a seguito dell’enorme ondata di mobilitazione globale seguita al 2018, si sia oggi trasformato in una rete di iniziative locali, che collaborano tra loro e con altre associazioni ambientaliste. «La prossima grande manifestazione sarà il 14 novembre in piazza a Varese, e ci uniremo tutti» ha sottolineato.
Ma, oltre alla protesta, c’è anche la proposta. «Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti reali – spiega Chiara – come il Green Deal europeo. È vero, non basta ancora, ma ha cambiato il panorama politico. Ora il compito è migliorare le leggi già esistenti e allargarle alle attività ancora escluse».
Un messaggio di responsabilità, ma anche di speranza: «Non bisogna pensare all’azione per il clima come a un sacrificio. Ognuno può contribuire nel proprio piccolo: scegliere un gestore elettrico sostenibile, ridurre i consumi, usare di più la bicicletta, cambiare la caldaia. Anche se sembra poco, se tante persone lo fanno insieme, l’impatto è enorme. E spesso basta l’esempio: se un vicino isola meglio la casa e risparmia energia, gli altri seguiranno».
Uno sguardo verso il futuro
A conclusione dell’intervista Chiara lancia un appello alle nuove generazioni: «Non lasciatevi scoraggiare. Qualunque sia il vostro sogno, potete portare sostenibilità e attenzione all’ambiente nel vostro ambito, che siate artisti, medici o giardinieri. L’importante è fare le cose con passione e con consapevolezza».
Per seguire e sostenere le attività dell’associazione si possono seguire gli account social Facebook e Instagram.
