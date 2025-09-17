“Gli autobus degli studenti sono super affollati”. Autolinee Varesine: “Non ci risulta, ma gli orari scolastici sono provvisori”

La scuola è appena ripresa e, come accade ogni anno, torna il tema dell’affollamento sugli autobus. In una lettera inviata alla nostra redazione, uno studente segnala le difficoltà che incontra ogni mattina per raggiungere l’istituto a causa della grande presenza di passeggeri sul mezzo. Alla segnalazione ha risposto Autolinee Varesine, precisando che non risultano situazioni di sovraffollamento e che eventuali disagi sarebbero da attribuire al carattere provvisorio degli orari, non ancora definitivi.

Buongiorno,

Penso che autolinee varesine abbia un problema nella gestione dei carichi degli studenti nei pullman mattutini.

Da Comerio il pullman è pieno in modo esponenziale e continuano a riempilo fino a Varese, sollecitando gli studenti a stringersi.

Per fortuna io salgo ad Angera e mi siedo, ma

Chi sale a Ispra ha già dei problemi di posto.

È il secondo anno che scrivo questa lamentela ma la prima volta è passata inosservata..

_________________

Grazie, e buon lavoro

a.

La risposta di Autolinee Varesine

Comprendiamo la segnalazione del/della passeggero/a, tuttavia è necessario puntualizzare alcuni aspetti.

Il servizio della V120 verso Varese, nella fascia di punta mattutina, è costituito allo stato attuale da quattro autobus: un autosnodato (18 metri) che parte alle 6.45 da Angera; tre autobus normali (12 metri) che partono rispettivamente alle 7.00 da Bardello, 7.00 da Brebbia e 7.04 da Besozzo. Nella fascia immediatamente precedente, sono presenti altri due autobus (6.20 da Angera e 6.35 da Bardello), per un totale di sei autobus in servizio in circa 40 minuti.

Trattandosi di autobus che svolgono lo stesso percorso pressoché nella stessa fascia oraria, si attuano i cosiddetti “piani di carico”, cioè si ripartiscono le fermate tra i vari bus, facendo in modo che a ciascuna fermata si fermi almeno un autobus, ma non necessariamente tutti: ciò al fine sia di velocizzare il servizio, sia di evitare che un mezzo sia più carico di altri.

A tale scopo, già da lunedì, ogni giorno, il personale dell’ufficio Movimento di Bardello è presente quotidianamente su ciascuno di questi pullman per verificare la situazione ed adottare eventuali correttivi in corsa, in quanto il numero di passeggeri caricato non è mai uguale un giorno con l’altro, così come non è mai uguale un giorno con l’altro l’affollamento o meno della singola fermata. Ciò anche per smentire un luogo comune molto diffuso tra gli utenti, secondo cui bisognerebbe in qualche modo “prevedere”, con la sfera di cristallo, il numero di passeggeri di una determinata corsa grazie agli abbonamenti acquistati. I primi giorni di scuola presentano in tal senso oscillazioni molto significative, con tanti utenti occasionali che poi magari non proseguiranno la propria esperienza scolastica o cambieranno esigenze orarie: la situazione si stabilizza storicamente nel giro di qualche settimana.

Nessuno dei quattro autobus sin qui menzionati ha mai raggiunto né nemmeno sfiorato la capienza massima prevista dalla propria Carta di Circolazione: nel caso specifico dell’autosnodato, cioè quello che parte da Angera menzionato dall’utente, in tutti i giorni di scuola sono sin qui avanzati oltre venti posti in piedi rispetto alla capienza massima prevista. Probabilmente alcuni passeggeri pensano che viaggiare in piedi non sia regolare, quando lo è perfettamente su qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale, anche per tratte ben più lunghe di quella percorso dalla V120 verso Varese.

Il dato di fatto è che ad oggi nessun passeggero della V120 verso Varese è rimasto a piedi per “mancanza di spazio”: del resto sarebbe sorprendente il contrario, considerando che il servizio presenta lo stesso numero di autobus degli anni scorsi e, come ha riportato puntualmente la vostra testata, il numero complessivo di studenti che frequentano i plessi scolastici superiori (a partire da Varese) è purtroppo costantemente in calo anno dopo anno.

Restiamo a disposizione dell’utente per fornire ulteriori chiarimenti in forma privata.