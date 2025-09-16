Golasecca, festa per i 50 anni dei volontari del Parco del Ticino
Il distaccamento del corpo volontari ha compiuto mezzo secolo. Il ringraziamento del presidente dell'ente, Ismaele Rognoni: "Testimoniamo il valore di chi, nel concreto, dedica tempo ed energie al nostro ambiente"
Sabato scorso – 13 settembre – a Golasecca è stato celebrato un traguardo speciale: 50 anni di storia del Distaccamento del Corpo Volontari del Parco del Ticino.
Nella circostanza il presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni, ha detto: «Questo anniversario non è solo una ricorrenza, ma la testimonianza concreta del valore di chi, con impegno e passione, dedica tempo ed energie alla tutela del nostro ambiente e alla sicurezza delle comunità».
«I volontari – ha proseguito Rognoni – rappresentano un vero gioiello del nostro Ente: persone che incarnano lo spirito del Parco del Ticino, fatto di dedizione, responsabilità e amore per il territorio. A loro va il nostro grazie più sincero, perché senza il loro contributo quotidiano il Parco non sarebbe lo stesso».
Un ringraziamento speciale è andato anche a tutte le autorità e ai presenti, tra cui Alessandro Todaro, Luigi Fasani, Bruno Specchiarelli, Giovanni Rubin e Paolo Vanoni, capo distaccamento di Golasecca che da 16 anni conduce la squadra. Un compleanno che, comunque, guarda al futuro, con la forza e l’entusiasmo di chi da 50 anni cammina al fianco del Parco del Ticino.
