Grande risottata a Cedrate: sapori, arte e artigianato all’oratorio

Una serata all’insegna della tradizione gastronomica, della creatività e della condivisione organizzata dal Comitato Insieme per Cedrate insieme alla Pro Loco e alla parrocchia

Gioeubia 2025 Gallarate

Mentre l’aria si fa più frizzantina, in questo inizio settembre, arriva la Risottata organizzata dal Comitato Insieme per Cedrate, piacevole appuntamento conviviale. L’evento si terrà sabato 6 settembre 2025 all’oratorio San Giovanni Bosco di Cedrate, a Gallarate, a partire dalle ore 19.30.

Il cuore della serata sarà la risottata collettiva, preparata nel salone dell’oratorio. Un momento semplice, ma ricco di significato, che ogni anno richiama decine di persone pronte a condividere una cena all’insegna della tradizione e della socialità (foto d’archivio: la pentola del risotto della Pro Loco).

Ad accompagnare il momento conviviale ci sarà anche l’esposizione di quadri curata da Luigia Lazzaro, artista del territorio, e una mostra di lavori artigianali a cura di Francesco Larghi, che porterà in mostra creazioni frutto di passione e manualità.

Prenotazione consigliata

Per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione al numero 333 571 0084 o via email all’indirizzo comitatocedrate@yahoo.it.
È gradito un contributo minimo di 5 euro, destinato a coprire le spese di organizzazione dell’evento.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Pro Loco Gallarate Aps, a conferma della volontà di valorizzare le realtà associative locali e promuovere occasioni di incontro e partecipazione, e grazie alla disponibilità della parrocchia di Cedrate.

Pubblicato il 01 Settembre 2025
