Grande risottata a Cedrate: sapori, arte e artigianato all’oratorio
Una serata all’insegna della tradizione gastronomica, della creatività e della condivisione organizzata dal Comitato Insieme per Cedrate insieme alla Pro Loco e alla parrocchia
Mentre l’aria si fa più frizzantina, in questo inizio settembre, arriva la Risottata organizzata dal Comitato Insieme per Cedrate, piacevole appuntamento conviviale. L’evento si terrà sabato 6 settembre 2025 all’oratorio San Giovanni Bosco di Cedrate, a Gallarate, a partire dalle ore 19.30.
Il cuore della serata sarà la risottata collettiva, preparata nel salone dell’oratorio. Un momento semplice, ma ricco di significato, che ogni anno richiama decine di persone pronte a condividere una cena all’insegna della tradizione e della socialità (foto d’archivio: la pentola del risotto della Pro Loco).
Ad accompagnare il momento conviviale ci sarà anche l’esposizione di quadri curata da Luigia Lazzaro, artista del territorio, e una mostra di lavori artigianali a cura di Francesco Larghi, che porterà in mostra creazioni frutto di passione e manualità.
Prenotazione consigliata
Per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione al numero 333 571 0084 o via email all’indirizzo comitatocedrate@yahoo.it.
È gradito un contributo minimo di 5 euro, destinato a coprire le spese di organizzazione dell’evento.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con Pro Loco Gallarate Aps, a conferma della volontà di valorizzare le realtà associative locali e promuovere occasioni di incontro e partecipazione, e grazie alla disponibilità della parrocchia di Cedrate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.