Grandine, rigori e pareggio in extremis tra Castellanzese e Oltrepo

Partita pirotecnica quella del “Provasi” tra Castellanzese e Oltrepo, valida per la 4a giornata del girone B di Serie D. L’epilogo è un salomonico 2-2 tra le formazioni di Del Prato e Granoche ma nelle due ore abbondanti su cui si è esteso l’incontro è successo davvero di tutto.

Partendo dal fondo, l’epilogo è stato da fuochi artificiali con tre reti nei minuti di recupero: quella definitiva è arrivata dal neroverde Lacchini al 50′ a pareggiare il gol del momentaneo 1-2 messo a segno dal pavese Franceschinis (47′) che a sua volta rispondeva alla marcatura dell’1-1 giunta al 45′ dal dischetto, protagonista Colombo.

In precedenza la Castellanzese non aveva sfruttato un primo penalty, con Chessa che era stato ipnotizzato da Fossati: il portiere ospite era infatti risultato decisivo nel proteggere la rete del vantaggio biancorossa, arrivata subito dopo la mezz’ora del primo tempo per opera di Busso.

Ma in questo viaggio a ritroso tra le pieghe del match non si può non citare un altro fatto rilevante: dopo 17′ di gioco infatti, l’arbitro toscano Norci era stato costretto a fermare tutto. Dal cielo infatti ha iniziato a grandinare in maniera violenta e piuttosto copiosa, così i giocatori hanno dovuto lasciare il terreno di gioco e rifugiarsi al coperto. Una interruzione durata una decina di minuti che ha, quindi, prolungato lo svolgimento dell’intera partita; il campo del “Provasi”, pur appesantito, ha ugualmente retto l’impatto con la grandinata e le due squadra hanno potuto poi proseguire fino allo scoppiettante finale.

La Castellanzese quindi sale a quota 3 con un pareggio fortemente voluto: il bottino non è ricco ma può essere incoraggiante per gli uomini di Del Prato, visto anche il buon livello dell’avversaria di turno.

CASTELLANZESE – OLTREPO 2-2 (0-1)

MARCATORI: Busso (O) al 31′ pt; Colombo (C) al 45′ st su rig., Franceschinis (O) al 47′ st, Lacchini (C) al 50′ st.

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli (36’ pt Frigerio); Airaghi, Robbiati (50’ st Rusconi), Tordini; Boccadamo, Lacchini, Vernocchi (27’ st Castelletto), Foglio (20’ st Merkaj), Micheri (20’ st Oleoni); Chessa, Colombo. All. Del Prato. A disposizione: Gritti, Selmo, Giuliani, Rusconi, Guerrisi.

OLTREPO’ (3-5-1-1): Fossati; Svystelnyk, Momodu, Bernini; Lucino, Mahi Godi (39’ st Semenza), Raso (35’ st Hu Yiwang), Cabella, Andrini (15’ st Gandolfi); Lo Monaco (26’ st Franceschinis), Busso. All. Granoche. A disposizione: Speziale, Kozlovic, Infurna, Chiellini, Corbari.

ARBITRO: Andrea Norci di Arezzo (Prigigallo di Bari e Pellegrini di Prato).

NOTE. Partita interrotta per 10′ al 17′ a causa di una forte grandinata. Ammoniti: Bernini, Busso, Castelletto, Hu Yiwang. Recupero: 1′ e 5′.

