Grandine, rigori e pareggio in extremis tra Castellanzese e Oltrepo
Al "Provasi" termina 2-2 con tre reti nei minuti di recupero. Colombo dal dischetto e Lacchini a segno per i neroverdi, Chessa sbaglia il primo penalty, lungo stop per maltempo nel primo tempo
Partita pirotecnica quella del “Provasi” tra Castellanzese e Oltrepo, valida per la 4a giornata del girone B di Serie D. L’epilogo è un salomonico 2-2 tra le formazioni di Del Prato e Granoche ma nelle due ore abbondanti su cui si è esteso l’incontro è successo davvero di tutto.
Partendo dal fondo, l’epilogo è stato da fuochi artificiali con tre reti nei minuti di recupero: quella definitiva è arrivata dal neroverde Lacchini al 50′ a pareggiare il gol del momentaneo 1-2 messo a segno dal pavese Franceschinis (47′) che a sua volta rispondeva alla marcatura dell’1-1 giunta al 45′ dal dischetto, protagonista Colombo.
In precedenza la Castellanzese non aveva sfruttato un primo penalty, con Chessa che era stato ipnotizzato da Fossati: il portiere ospite era infatti risultato decisivo nel proteggere la rete del vantaggio biancorossa, arrivata subito dopo la mezz’ora del primo tempo per opera di Busso.
Ma in questo viaggio a ritroso tra le pieghe del match non si può non citare un altro fatto rilevante: dopo 17′ di gioco infatti, l’arbitro toscano Norci era stato costretto a fermare tutto. Dal cielo infatti ha iniziato a grandinare in maniera violenta e piuttosto copiosa, così i giocatori hanno dovuto lasciare il terreno di gioco e rifugiarsi al coperto. Una interruzione durata una decina di minuti che ha, quindi, prolungato lo svolgimento dell’intera partita; il campo del “Provasi”, pur appesantito, ha ugualmente retto l’impatto con la grandinata e le due squadra hanno potuto poi proseguire fino allo scoppiettante finale.
La Castellanzese quindi sale a quota 3 con un pareggio fortemente voluto: il bottino non è ricco ma può essere incoraggiante per gli uomini di Del Prato, visto anche il buon livello dell’avversaria di turno.
CASTELLANZESE – OLTREPO 2-2 (0-1)
MARCATORI: Busso (O) al 31′ pt; Colombo (C) al 45′ st su rig., Franceschinis (O) al 47′ st, Lacchini (C) al 50′ st.
CASTELLANZESE (3-5-2): Poli (36’ pt Frigerio); Airaghi, Robbiati (50’ st Rusconi), Tordini; Boccadamo, Lacchini, Vernocchi (27’ st Castelletto), Foglio (20’ st Merkaj), Micheri (20’ st Oleoni); Chessa, Colombo. All. Del Prato. A disposizione: Gritti, Selmo, Giuliani, Rusconi, Guerrisi.
OLTREPO’ (3-5-1-1): Fossati; Svystelnyk, Momodu, Bernini; Lucino, Mahi Godi (39’ st Semenza), Raso (35’ st Hu Yiwang), Cabella, Andrini (15’ st Gandolfi); Lo Monaco (26’ st Franceschinis), Busso. All. Granoche. A disposizione: Speziale, Kozlovic, Infurna, Chiellini, Corbari.
ARBITRO: Andrea Norci di Arezzo (Prigigallo di Bari e Pellegrini di Prato).
NOTE. Partita interrotta per 10′ al 17′ a causa di una forte grandinata. Ammoniti: Bernini, Busso, Castelletto, Hu Yiwang. Recupero: 1′ e 5′.
APPUNTAMENTO GIOVEDI’ SU RADIO MATERIA
Si parlerà del turno infrasettimanale e degli altri eventi sportivi di questi giorni, giovedì 25 settembre alle ore 14 su Radio Materia, la nuova web-radio di VareseNews. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dalle diverse partite in programma. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.