Grosso cedimento della strada in via Morosini in centro a Varese

Un guasto all'acquedotto ha portato a un cedimento dell’asfalto sulla sede stradale. Al lavoro gli operatori di LeReti per sistemare il problema

Un grande buco nell’asfalto, nel pieno centro di Varese. Sono state diverse le segnalazioni da via Morosini, strada che collega la stazione al centro cittadino, per un cedimento del manto stradale. Sulla via – che è a traffico limitato – si è creato un grande cedimento dell’asfalto.

La polizia locale di Varese è già intervenuta in mattinata per valutare il danno, che dovrebbe essere stato causato da un guasto all’acquedotto. Per questo sono intervenuti gli operatori di LeReti, che sono già al lavoro per risolvere il problema.

Pubblicato il 25 Settembre 2025
