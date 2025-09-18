Varese News

“I soldi e le donne”: a Materia si parla di educazione finanziaria come strumento di libertà

Martedì 30 settembre alle 21, Materia Spazio Libero ospita Annalisa Monfreda e Gianfranco Fabi per un incontro sull'importanza dell'educazione finanziaria nel superamento degli stereotipi e delle disparità di genere nella gestione del denaro

Materia Varesenews

Martedì 30 settembre, alle 21, Materia Spazio Libero di Castronno ospiterà “I soldi e le donne”, un incontro con Annalisa Monfreda e Gianfranco Fabi, per riflettere sull’importanza dell’educazione finanziaria come strumento di indipendenza e libertà, con un focus particolare sul superamento degli stereotipi di genere legati alla gestione del denaro.

Nel corso dell’incontro, Monfreda e Fabi discuteranno di come l’educazione finanziaria possa diventare un potente alleato nel favorire l’autonomia economica delle donne, aiutando a contrastare le insicurezze e le disparità di genere che ancora oggi influenzano l’approccio delle donne alla finanza. L’evento offrirà una panoramica su come una maggiore consapevolezza economica possa trasformarsi in un’opportunità di empowerment, per migliorare la qualità della vita e favorire un benessere collettivo più equo.

Un’occasione importante per comprendere come la cultura economica possa incidere positivamente sul benessere individuale e, al tempo stesso, sostenere un cambiamento nella società verso una maggiore inclusività e parità.

Pubblicato il 18 Settembre 2025
