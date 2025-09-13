Il Cantello Belfortese torna ad avere una squadra tra i Regionali, “Vogliamo stupire”

L’exploit nella passata stagione dei classe 2009 di David Silva, capaci di ottenere il titolo di campioni provinciali, ha permesso al Cantello Belfortese di avere una squadra nei campionati Regionali.

Un traguardo fortemente voluto dalla società biancorossa che per inaugurare la nuova squadra, che sarà formata dal gruppo dei 2010 e guidata da mister Roberto Bulgheroni, c’è stato un evento al club Le Tonic di via Sanvito Silvestro a Varese.



«Siamo partiti con circa 80 ragazzi nel settore agonistico, adesso siamo arrivati a 175, tra settore agonistico e giovanile. Facciamo un bel progetto che è in crescita», ha dichiarato Angelo Palmieri, Direttore del Settore Giovanile. «Quest’anno, abbiamo avuto il piacere di portare i 2010 al campionato regionale, un risultato storico per la nostra società. Il nostro obiettivo è creare una base solida con due squadre per ciascun anno. Vogliamo far crescere i ragazzi in modo sano, senza selezioni forzate, ma puntando al miglioramento continuo di tutti».

L’avvocato Emanuele Segic ha illustrato la sua collaborazione con la società e la ricerca di uno sponsor per la squadra regionale: «Cantello Belfortese mi ha chiesto di trovare uno sponsor giovane, dinamico e sportivo per la squadra 2010. Quando abbiamo incontrato Le Tonic è scattata subito una sintonia, perché entrambe le realtà condividono una visione simile. Le Tonic si occupa di sport e benessere, e grazie a questa collaborazione, possiamo portare la nostra squadra a un livello superiore».

Jacopo Viganò, manager di Le Tonic, ha presentato l’attività della sua struttura e il supporto che la collaborazione con il Cantello Belfortese può offrire ai giovani atleti: «La nostra missione è quella di fornire una preparazione atletica di alta qualità, non solo per chi pratica sport a livello amatoriale, ma anche per chi ambisce a diventare professionista. Con Cantello Belfortese, i ragazzi potranno allenarsi nella nostra struttura per migliorare la loro performance sportiva e raggiungere nuovi traguardi». Viganò ha anche evidenziato l’importanza della collaborazione con altre realtà locali, come il Varese Football Club, per sviluppare ancora di più il talento giovanile nella zona: «Abbiamo creato con anche col Varese Calcio la stessa idea. Abbiamo una struttura grande, abbiamo dei trenire preparati e li mettiamo a disposizione di quelle che sono le squadre sportive di Varese per migliorare nello sport e raggiungere sempre risultati più alti».

Tra le figure di spicco del Cantello c’è David Silva, arrivato a Varese da giocatore, ha messo radici nel territorio e oggi è il Responsabile del Settore Giovanile: «Siamo qui grazie a un progetto che sta funzionando. Per noi è fondamentale formare uomini prima che calciatori. Vogliamo che i ragazzi imparino il valore del sacrificio e della dedizione, perché sono arrivati fino a qui anche grazie ai loro genitori. Questa unione con Le Tonic è stata una grande opportunità per portare la nostra squadra anche fuori dal territorio varesino».

Roberto Bulgheroni, allenatore della nuova squadra regionale, ha condiviso la sua visione per la stagione imminente: «Stiamo lavorando duramente dal 22 agosto e domenica inizia il campionato. La squadra è composta da ragazzi con tanto da dimostrare. Vogliamo stupire e far vedere di cosa siamo capaci. Siamo una piccola, grande famiglia, e non ci poniamo limiti. Ci serve un po’ di tempo, ma la sfida è proprio questa: creare un gruppo che, pur provenendo da esperienze diverse, possa diventare una squadra solida e vincente».

L’esordio in campionato sarà domenica 14 settembre alle ore 10 allo stadio “Mazza” di Castiglione Olona contro l’Ispra.