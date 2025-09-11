Il generale di divisione Giuseppe De Riggi in visita al comando provinciale carabinieri di Varese
Nella mattinata di giovedì Visita del Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”
Nella mattinata di giovedì, il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” con sede a Milano, ha effettuato una visita al Comando Provinciale Carabinieri di Varese.
Giunto al Comando Provinciale, il Generale è stato accolto dal Colonnello Marco Gagliardo, Comandante Provinciale, insieme agli ufficiali dell’intera provincia. Erano presenti anche una rappresentanza limitata di Comandanti e militari delle Stazioni Carabinieri e dei reparti della sede, nonché alcuni rappresentanti dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) e dell’ANFOR (Associazione Nazionale Forze di Riserva).
Prima di lasciare Varese, il Generale De Riggi ha avuto il piacere di incontrare il Procuratore della Repubblica, Dott. Antonio Gustapane, e il Prefetto, Dott. Salvatore Pasquariello, ai quali ha confermato la piena disponibilità e collaborazione da parte dell’Arma provinciale.
