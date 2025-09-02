Il mercoledì pomeriggio di Radio Materia è in diretta con l’associazione NoMi e Antonio Antenore
Alle 16,30 andrà in onda Soci All Time con Moreno Paoletti come ospite, alle 18 a Chi l'avrebbe mai detto racconteremo la storia di un volontario della Cri e del suo profondo legame con un amico che non c'è più
Le dirette di Radio Materia ci regaleranno emozioni anche mercoledì con i due appuntamenti alle 16,30 e alle 18. Avremo come ospiti Moreno Paoletti dell’associazione culturale Nomi e il volontario della Croce Rossa Antonio Antenore.
Soci All Time
Il primo appuntamento è con Soci All Time alle 16,30. Nello studio radiofonico di Materia ospiteremo Moreno Paoletti dell’associazione culturale Nomi che ci racconterà le attività di questo gruppo di appassionati nato da poco ma che è già attivo con eventi artistici.
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18, invece, avremo con noi Antonio Antenore che sarà protagonista di Chi l’avrebbe mai detto. Volontario di lungo corso della Croce Rossa a Gallarate ci racconterà come si è avvicinato al mondo del soccorso, il legame con un amico che non c’è più come filo rosso di questo impegno e come si può diventare volontari di Croce Rossa.
Il podcast
Non perdete questi due appuntamenti e, intanto, potete ascoltare il podcast della prima puntata di Soci All Time nella quale abbiamo intervistato Marco Cirigliano, presidente dell’associazione La casa di Chiara.
