In municipio a Gallarate il ringraziamento della città alla squadra Croce Rossa

Hanno ottenuto il primo posto alle Gare nazionali di Croce Rossa Italiana. Ma dietro la "competizione" c'è l'impegno quotidiano nelle attività di soccorso (e non solo)

Croce Rossa Italiana

Sabato mattina in Piazza Libertà a Gallarate, di fronte al Palazzo Comunale Borghi, si è svolta la cerimonia di premiazione della squadra della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, vincitrice delle Gare Nazionali di Primo Soccorso svoltasi a Selinunte il 13 settembre.

Alla presenza del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e dell’assessora Chiara Allai, i volontari sono stati accolti e premiati con un riconoscimento ufficiale per il prestigioso risultato ottenuto, che ha portato in alto il nome della città di Gallarate e della Lombardia intera.

Prima della consegna dei riconoscimenti, il sindaco ha dialogato con i componenti della squadra, rivolgendo loro alcune domande sull’esperienza. Il caposquadra Andrea Deninno ha illustrato lo svolgimento della competizione, che ha visto la partecipazione di 18 squadre provenienti da tutta Italia. Durante le prove, i volontari sono stati chiamati a cimentarsi in diversi scenari simulati, sia di tipo traumatico che medico, valutati da giudici esperti.

Le valutazioni non hanno riguardato soltanto la corretta applicazione dei protocolli di primo soccorso, ma anche la capacità di lavorare in team, mantenere la calma e prestare attenzione all’aspetto psicologico delle persone assistite.

La squadra di Cri Gallarate ha conquistato il primo posto a giungo durante le gare regionali lombarde, accedendo così alla finale nazionale in Sicilia, dove ha rappresentato la Lombardia ottenendo il titolo di vincitori delle Gare Nazionali di Primo Soccorso.

Da parte del presidente del Comitato Cri Gallarate Lorenzo Canziani un ringraziamento alla giunta per il riconoscimento alla squadra: «Un gesto che dona valore all’impegno che Croce Rossa offre al territorio attraverso una formazione costante e di alto livello, un gesto concreto di vicinanza che la squadra, i volontari e il direttivo apprezzano molto».

Pubblicato il 28 Settembre 2025
