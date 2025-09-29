Varese News

Incidente a Cittiglio, 14enne in moto si scontra con un’auto: interviene l’elisoccorso

Le condizioni del ragazzo sono apparse serie ma non critiche: è stato classificato in codice giallo, che indica una media gravità

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, lungo la strada provinciale 74 a Cittiglio.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente è avvenuto intorno alle 15.15 e ha coinvolto una moto e un’automobile. A rimanere ferito è stato il giovane motociclista, che sarebbe caduto dalla moto andando ad impattare contro il veicolo.

Le condizioni del ragazzo sono apparse serie ma non critiche: è stato classificato in codice giallo, che indica una media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gavirate e l’elisoccorso, che ha prestato le prime cure e ha provveduto al trasporto in ospedale.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
