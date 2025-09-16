Incidente stradale a Gallarate in via Marsala: due persone coinvolte
Le due donne non hanno riportato ferite. Sul posto la polizia locale per gestire il traffico
Incidente stradale in via Marsala 23, a Gallarate questa mattina, martedì 16 settembre, intorno alle 9.30. Due le auto che si sono scontrate e due donne coinvolte, una di 35 anni e l’altra di 62 anni.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e la Polizia Locale di Gallarate per la gestione della situazione. Le due persone coinvolte nell’incidente non hanno dovuto essere trasportate in ospedale.
Le operazioni sono state coordinate dalla SOREU (Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza) dei Laghi.
