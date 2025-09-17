Varese News

Incidente sulle montagne del Canton Ticino: trovato morto un anziano di 84 anni

Dell'uomo non si avevano notizie dalla serata precedente. È stato trovato senza vita a 1400 metri. Probabilmente è stata fatale una caduta

La Polizia cantonale ha comunicato che questa mattina, poco prima delle 10.30, è stato ritrovato il cacciatore dato per disperso ieri sera nella zona di Personico. Si trattava di un uomo di 84 anni, cittadino svizzero residente nel Luganese. Il corpo senza vita è stato rinvenuto sopra Personico, ad un’altezza di circa 1.400 metri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano cacciatore sarebbe caduto per diversi metri, riportando gravi ferite che ne hanno causato il decesso. Le cause precise della caduta dovranno essere stabilite dall’inchiesta condotta dalla Polizia cantonale.

Le ricerche, che si sono subito attivate dalla serata di ieri, hanno coinvolto la Polizia cantonale, la Rega e il SAS. Grazie agli sforzi congiunti, questa mattina è stato possibile ritrovare il corpo dell’uomo, purtroppo privo di vita. La comunità locale è sconvolta dalla tragedia, e le autorità proseguono con l’inchiesta per chiarire i dettagli dell’incidente.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
