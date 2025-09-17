Incidente sulle montagne del Canton Ticino: trovato morto un anziano di 84 anni
Dell'uomo non si avevano notizie dalla serata precedente. È stato trovato senza vita a 1400 metri. Probabilmente è stata fatale una caduta
La Polizia cantonale ha comunicato che questa mattina, poco prima delle 10.30, è stato ritrovato il cacciatore dato per disperso ieri sera nella zona di Personico. Si trattava di un uomo di 84 anni, cittadino svizzero residente nel Luganese. Il corpo senza vita è stato rinvenuto sopra Personico, ad un’altezza di circa 1.400 metri.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano cacciatore sarebbe caduto per diversi metri, riportando gravi ferite che ne hanno causato il decesso. Le cause precise della caduta dovranno essere stabilite dall’inchiesta condotta dalla Polizia cantonale.
Le ricerche, che si sono subito attivate dalla serata di ieri, hanno coinvolto la Polizia cantonale, la Rega e il SAS. Grazie agli sforzi congiunti, questa mattina è stato possibile ritrovare il corpo dell’uomo, purtroppo privo di vita. La comunità locale è sconvolta dalla tragedia, e le autorità proseguono con l’inchiesta per chiarire i dettagli dell’incidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.