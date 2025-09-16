Intervento di Alfa in via Gorizia a Taino: “Nessuna criticità per l’acqua”
Il Gestore Idrico è impegnato nella riparazione di una perdita sulla rete fognaria e sta monitorando il pozzo di via Zinesco, situato nelle vicinanze del cantiere
Intervento di Alfa a Taino nella giornata di oggi, martedì 16 settembre. Via Gorizia, a ridosso del centro storico, è stata infatti interessata in questi giorni da lavori sulla rete fognaria.
(foto d’archivio)
Il gestore idrico ha avviato un intervento per sostituire un tratto di tubazione ammalorata e ha contestualmente eseguito una serie di verifiche per garantire la qualità dell’acqua.
Le analisi sul pozzo di via Zinesco, situato nelle vicinanze del cantiere, non hanno evidenziato alcuna criticità. Ulteriori controlli verranno effettuati nei domani, mercoledì 17 settembre, e la prossima settimana per un monitoraggio costante della situazione.
Durante la videoispezione della condotta, i tecnici hanno rilevato una seconda rottura sempre in via Gorizia. Anche in questo caso non si sono verificati sversamenti, e sono già in corso le operazioni di ripristino che, fa sapere Alfa, si concluderanno entro la giornata.
