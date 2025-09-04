“Itinerari musicali” a Somma Lombardo, sedicesima edizione con Mozart e Salieri

Riparte la stagione Itinerari Musicali di Ensemble Amadeus, giunta alla sua XVI edizione, dopo un anno che ha visto crescere pubblico e consensi in tutto il territorio.

L’inaugurazione è attesa per venerdì 5 settembre 2025 alle ore 21:00 alla Basilica di Sant’Agnese a Somma Lombardo con il concerto “Mozart e Salieri”, interpretato dall’Orchestra dell’Accademia e Coro Sinfonico Amadeus, punto di riferimento sul territorio da oltre 25 anni. Un appuntamento che vuole celebrare due figure leggendarie della storia della musica, spesso contrapposte in racconti e leggende, ma unite qui in un dialogo musicale autentico e suggestivo, nel 200° anniversario del compositore italiano.

La nuova stagione proseguirà con una serie di eventi di grande rilievo. Dal 3 al 5 ottobre 2025 il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus saranno a Roma, dove parteciperanno ad alcune celebrazioni del Giubileo, prendendo parte anche all’Udienza Papale. Tra gli appuntamenti spicca, inoltre, il concerto presso la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, dedicato alla

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione.

Sempre in autunno, riflettori puntati sul Concorso Musicale Internazionale “Città di Legnano”, giunto alla sua 2ª edizione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 13 ottobre, mentre la fase finale è in programma per domenica 9 novembre 2025 al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto oltre cinquanta giovani musicisti da diversi Paesi mettersi in gioco, il Concorso si conferma come una straordinaria opportunità di crescita e visibilità, con la possibilità di inserirsi nel cartellone di Itinerari Musicali.

«Il nostro impegno – sottolinea il direttore artistico M° Marco Raimondi – è dare voce ai talenti, valorizzare la bellezza della musica e creare occasioni di condivisione che rafforzino il tessuto sociale e culturale del nostro territorio».

Per informazioni, associazione e prenotazioni:

web: www.ensembleamadeus.org,

email:itinerarimusicali@ensembleamadeus.org,

tel./whatsapp:320 2944438