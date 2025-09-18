La biblioteca di Cantello diventa “Game Hub”: divertimento e socializzazione per i Giovani
Tutti i martedì Un'iniziativa gratuita per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, tra giochi da tavolo, videogiochi e tante altre attività.
Dopo il successo della prima edizione estiva, riparte il Game Hub a Cantello, l’iniziativa pensata per i giovani dai 14 ai 19 anni. Ogni martedì, a partire dal 23 settembre, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare a una serie di attività gratuite, come giochi da tavolo, videogiochi e tanto altro, per divertirsi insieme e creare nuove amicizie.
L’appuntamento è alle ore 20:00 presso la Biblioteca comunale di Cantello, in Via Monastero 7, e si terrà ogni martedì, fino alle 22:00.
Game Hub è un’occasione imperdibile per socializzare e trascorrere del tempo di qualità con i propri coetanei, partecipando a diverse attività ludiche pensate per tutti i gusti. Oltre ai giochi tradizionali, sono previste anche sessioni di videogiochi e momenti di aggregazione in un ambiente accogliente e dinamico.
L’iniziativa è completamente gratuita, finanziata dal Comune di Cantello nell’ambito delle politiche giovanili, e realizzata in collaborazione con la cooperativa NaturArt.
Per conoscere meglio il progetto, l’apericena di presentazione si terrà il 23 settembre alle 20:00 presso la biblioteca. Durante la serata, i ragazzi potranno scoprire tutte le attività previste per i prossimi martedì.
Per maggiori dettagli, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti numeri:
Francesco: 3471828719
Davide: 340 556 9427
