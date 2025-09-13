La “Coppa Cobram” a Fagnano: si torna in sella per una giornata da veri Fantozzi e Filini

Fagnano Olona si prepara a un evento ciclistico fuori dal comune. La Coppa Cobram, giunta alla sua quarta edizione, promette di riportare in vita il mitico mondo del ragionier Ugo Fantozzi e del suo inseparabile amico Filini, per una giornata all’insegna del divertimento, della goliardia e, ovviamente, del ciclismo tragicomico.

L’appuntamento è per domenica 21 settembre, con il ritrovo dei coraggiosi partecipanti fissato alle 10 per la “punzonatura” dei mezzi. La partenza della gara è prevista per le 11, dall’Approdo Calipolis in Via C. Colombo 80. L’evento, organizzato da Calimali e dal Gruppo Filini, celebra ancora una volta la saga che vedeva per protagonista Paolo Villaggio, invitando tutti a prendere parte a una corsa che non premia la velocità, ma l’originalità e la capacità di incarnare al meglio lo spirito sfortunato ma tenace del ragioniere più famoso d’Italia.

I partecipanti sono caldamente invitati a indossare i vestiti più improbabili e le biciclette più “vintage” possibili per omaggiare i personaggi dei film, dalla mitica Signorina Silvani fino al geometra Calboni.

Dopo la gara, il divertimento continua. Alle 12:30 aprirà la cucina per rifocillare i ciclisti affaticati e il pubblico presente. A seguire, un’altra competizione dal sapore fantozziano: la partita “Goliardica Scapoli vs Ammogliati”, un classico immancabile per chi vuole continuare a ridere e scherzare.

L’iniziativa, che ha conquistato il cuore della comunità e non solo, si conferma un successo anno dopo anno. Non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per stare insieme, celebrare un pezzo di storia del cinema italiano e, soprattutto, prendersi in giro un po’ tutti.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a infogruppofilini@gmail.com. Se siete pronti a montare in sella come un vero “Fantozzi” o a fare da spettatori a uno spettacolo unico nel suo genere, non potete mancare…