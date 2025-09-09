La Lega di Saronno critica sulle linee programmatiche dell’amministrazione Pagani: “Lasciano l’amaro in bocca”

Anche la Lega di Saronno, che ieri sera non era presente in Consiglio comunale con l’unico consigliere eletto Raffaele Fagioli, esprime il proprio dissenso sulla sostanza del documento programmatico presentato dalla sindaca Ilaria Pagani.

«Linee programmatiche che lasciano l’amaro in bocca – dice Fagioli – Dopo tre mesi di attesa, e arrivando all’ultimo giorno utile previsto dalla legge per la presentazione in Consiglio comunale, ci troviamo davanti a un testo che altro non è che il riassunto del programma elettorale. Non un progetto articolato, non un piano operativo: una ripetizione di slogan, alcuni condivisibili, ma privi di concretezza. Certo, ci sono principi che nessuno contesta: la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, l’attenzione agli spazi pubblici. Sono obiettivi che anche la Lega ha sempre sostenuto. Ma un’Amministrazione comunale deve andare oltre le buone intenzioni: deve indicare tempi, risorse, strumenti. Qui, purtroppo, vediamo molte dichiarazioni di principio e poche risposte reali ai bisogni di Saronno».

La Lega esprime dubbi sulle priorità presentate nell’attuale programma dell’amministrazione, ritenendo che molti temi, come la riduzione della povertà, la transizione ecologica e le grandi politiche di sicurezza, non siano di competenza comunale, ma piuttosto di respiro nazionale o regionale. Questi temi rischiano di trasformarsi in un mero esercizio di propaganda. La Lega si concentra su sicurezza e welfare, chiedendo più dettagli concreti, come l’aumento degli agenti di polizia, i fondi disponibili e le zone interessate dalla videosorveglianza. In tema di welfare, sottolinea la necessità di interventi specifici e calibrati sulle esigenze di Saronno, «non vaghe dichiarazioni».

La Lega, infine, si propone di vigilare sulle promesse e collaborare su progetti concreti, come la manutenzione delle scuole e il supporto al commercio locale e chiede una rendicontazione semestrale in Consiglio Comunale per garantire trasparenza sui risultati ottenuti e le risorse utilizzate.