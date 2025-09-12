La Lega in piazza a Varese si prepara a Pontida
Il segretario cittadino della Lega Marco Bordonaro insiste sul tema sicurezza, «Chiediamo interventi concreti immediati»
La Lega torna in piazza a Varese. Sabato 13 settembre, dalle 10:00 alle 17:00, in piazza Monte Grappa sarà allestito il gazebo dove i cittadini potranno incontrare e parlare coi rappresentanti del partito.
Per la Lega di Varese, il gazebo di domenica è un appuntamento in preparazione del raduno di Pontida, che si terrà il 21 settembre. «Torniamo in piazza – spiega il segretario cittadino della Lega Marco Bordonaro – per invitare i cittadini al raduno di domenica prossima: un momento di riscatto, di esercizio della libertà di espressione e di identità che appartiene alla nostra civiltà. In una parola, di coraggio, anche in vista del passo decisivo verso la riforma autonomista».
La Lega di Varese ricorda che dal capoluogo varesino sarà disponibile un autobus per raggiungere Pontida, il Comune bergamasco che domenica prossima ospiterà il raduno.
Il segretario insiste sul tema della sicurezza. «Mentre l’amministrazione comunale si limita a rilasciare dichiarazioni e comunicati, noi chiediamo interventi concreti immediati: nuove assunzioni di polizia locale e un’attenzione capillare al territorio, via per via e quartiere per quartiere, a partire dal centro cittadino che oggi è lasciato a se stesso. Le risorse non mancano ma vengono investite in altre voci di bilancio meno importanti della sicurezza, che è la prima necessità per lo sviluppo civile della nostra città».
