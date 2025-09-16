La moglie dell’escursionista salvato ringrazia: “Soccorritori tempestivi e professionali”
Giuliana ci scrive: "Vorrei far pervenire attraverso la vostra redazione, da parte mia e di mio marito Giovanni Gavazzi, i più vivi ringraziamenti alle forze di soccorso"
Volentieri pubblichiamo la lettera di ringraziamento ai soccorritori, della moglie dell’uomo recuperato nei giorni scorsi al Lago Delio, dopo che si era perso mentre cercava funghi.
“Gentile Redazione di VareseNews,
desidero esprimere, a nome mio e di mio marito Giovanni Gavazzi, i più sentiti ringraziamenti alle forze di soccorso che sono intervenute durante le operazioni di ricerca sul Lago Delio, lo scorso 4 settembre. L’intervento tempestivo e la professionalità con cui sono state gestite le operazioni sono stati di grande aiuto e conforto in un momento tanto difficile. Un sincero elogio va a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e dedizione per il ritrovamento di Giovanni. Il loro operato è stato determinante e merita il nostro più profondo riconoscimento. Giuliana Vannini”.
In quella giornata, Giovanni, mentre percorreva un sentiero in compagnia di un altro escursionista, ha deciso di proseguire da solo verso una zona più impervia, senza portare con sé il cellulare. Non vedendolo tornare, il compagno ha prontamente lanciato l’allarme. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, coinvolgendo il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Luino. Alle 17:00, una squadra congiunta tra Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco è riuscita a individuare Giovanni, che è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.
