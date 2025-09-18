La “Route 10” del Panathlon passa da Varese

È un’iniziativa del Distretto dell’Area 1 del Panathlon International: “Route 10”. Il nome deriva dalla decima edizione dell’evento che vede dei panathleti ciclisti pedalare sulla strade della penisola per portare a conoscenza i concetti che il Panathlon da sempre interpreta, dal fair play all’etica sportiva.

Quest’anno il gruppo capitanato dal Goveratore del Distretto dell’Area 1 Giuseppe Falco è partito da Peschiera del Garda e ha fatto tappa a Salò, Sarnico, Brescia e Lecco prima di arrivare oggi pomeriggio a Varese dove sono stati accolti dal presidente del Panathlon Club Varese Felice Paronelli, dai rappresentanti del CONI bosino e hanno ricevuto il benvenuto dal presidente della Provincia di Varese Marco Magrini.

Venerdì 19 settembre, al mattino, i panathleti saliranno nuovamente in sella per raggiungere Orta San Giulio. Questi i partecipanti: Andrea Ceccotti, Manola Minniti, Monica Minniti (Trieste), Giuseppe Falco (Schio Thiene), Gianfranco Gottardi, Ernesto Toso, Roberto Rossi (Bassano del Grappa), Elisabetta Fontana, Andrea Morelli (Venezia), Giovanni Sandonà, Giovanni Negrin (Padova) Roberto Poli, Enrico Porro, Francesco Masseroni (Cremona), Carlo Ricchetti (Mottarone), Tullio Pieli (Friuli Venezia Giulia), Stefano Ripanti (Senigallia), Lorenzo Padoan, Marco Pasquin (Vicenza) Manuela Caldara, Roberto De Rigo, Roberto Brun, Flavio Marinello.