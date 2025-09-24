Laboratori per tutti alla Biblioteca del Comune di Jerago con Orago: Arte, Scrittura Creativa e Arteterapia

La Biblioteca del Comune di Jerago con Orago, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura e il contributo di Regione Lombardia attraverso l’Avviso Unico Cultura 2025, ha organizzato una serie di laboratori e workshop rivolti a tutte le fasce di età. Questi appuntamenti fanno parte del progetto “Una finestra sull’immaginario”, che mira a stimolare la creatività, la riflessione e il benessere, attraverso l’arte, la scrittura e l’arteterapia.

Il progetto si sviluppa nell’ottica di rendere l’immaginario un luogo di esplorazione e crescita, dove ognuno può sviluppare nuove idee, contrastare stereotipi e aprirsi a nuove prospettive. Ecco le attività principali che prenderanno il via nei prossimi mesi:

Laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni

La prima serie di laboratori, dedicata ai più piccoli, sarà condotta da Nadia Chiesa, autrice di libri e riviste per l’infanzia. I laboratori si concentreranno sul tema dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, con il supporto dei personaggi Milo, Tina e dei loro amici bucaneve. Ogni incontro esplorerà un artista famoso attraverso il racconto della sua vita e dei suoi capolavori, accompagnato da attività artistiche pratiche. I laboratori saranno dedicati ai seguenti artisti:

Sabato 27 settembre 2025, ore 10:00: Yayoi Kusama

Sabato 4 ottobre 2025, ore 10:00: Henri Matisse

Sabato 18 ottobre 2025, ore 10:00: Keith Haring

Laboratorio di scrittura creativa per adolescenti e preadolescenti (11-14 anni)

A partire dal 3 ottobre, ogni venerdì pomeriggio dalle 17:30 alle 18:30, Elisa Castiglioni, autrice di libri per ragazzi, guiderà un laboratorio di scrittura creativa. Il laboratorio sarà un’opportunità per i ragazzi di esplorare il potere della scrittura come strumento per raccontare sé stessi e il mondo circostante. Gli incontri sono pensati per favorire la condivisione e il dialogo tra i partecipanti, creando un senso di comunità.

Workshop di Arteterapia per giovani adulti e caregiver

Due moduli di arteterapia sono previsti per i giovani adulti (18-35 anni) e per i caregiver. Questi workshop saranno condotti da Federica Lomuscio, arteterapeuta clinica con una lunga esperienza nel settore. L’obiettivo sarà quello di promuovere il benessere psicofisico attraverso l’uso dei materiali artistici, permettendo ai partecipanti di esplorare il loro mondo interiore e di esprimere emozioni, ricordi e desideri. Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:

8 e 15 novembre 2025, ore 10:00-12:00: per la fascia d’età 18-35 anni

15 novembre 2025, ore 16:00-18:00 e 22 novembre 2025, ore 10:00-12:00: per i caregiver

Gli incontri si terranno in un ambiente accogliente e senza giudizio, dove ogni partecipante potrà interagire liberamente con diversi materiali (acquerelli, matite, carta, creta, ecc.), scoprendo risorse personali e potenziando il proprio benessere attraverso la creatività.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria. Per iscriversi, è possibile contattare la Biblioteca del Comune di Jerago con Orago al numero 0331 217210 oppure inviare un’email all’indirizzo biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it.