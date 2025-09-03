L’asilo di Luvinate accoglie bambini e genitori in spazi rinnovati

La storia, le novità, il futuro. Sono queste le tre parole con cui la Scuola Materna di Luvinate ha preparato l’apertura delle attività didattiche per il nuovo anno scolastico 2025-2026 iniziato nella mattinata di oggi, martedì 3 settembre.

I nuovi iscritti sono stati accolti dalle insegnanti, insieme ai loro genitori, mentre venerdì torneranno in classe i bambini più grandi, di 4 e 5 anni.

Galleria fotografica Nuovi spazi all’asilo di Luvinate 4 di 11

Per tutti le sorprese iniziano appena varcata la soglia: nuovi pavimenti, pareti rinfrescate, nuove attenzioni agli spazi didattici e al significato dei colori.

STESSO ASILO, NUOVI SPAZI

Durante l’estate infatti l’asilo è diventato un cantiere, con operai e tecnici al lavoro per rinnovare gli ambienti in tempo per il primo giorno di scuola.

Le opere sono state finanziate da un’importante, donazione privata da parte di una famiglia di Luvinate. Un gesto generoso che ha dato il via agli interventi che proseguiranno poi, su porte e altri spazi, durante la pausa natalizia.

I cambiamenti sono significativi e verranno documentati, raccontati e mostrati in una speciale mostra allestita in occasione di un prossimo open day dell’asilo, aperto a tutta la cittadinanza e alle famiglie dei bambini.

L’esposizione inserirà le ultime trasformazioni nel lungo percorso di presenza educativa della scuola dell’infanzia nella storia di Luvinate.

L’Asilo, aperto nel 1907, oggi compie 118 anni di attività. Una realtà radicata, gestita originariamente dalle Suore Salesiane e ora affidata a un team di professionisti, che continua ad essere punto di riferimento per tante famiglie del territorio.

Simbolo di questo percorso è una piccola bicicletta, probabilmente del secondo dopoguerra, trovata in soffitta a seguito di lavori di pulizia e riordino degli spazi.

Intorno a questa piccola bici, in fase di sistemazione, si svilupperanno attività didattiche che coinvolgeranno i bambini nei prossimi mesi.

IL FUTURO

Didattica in natura, inglese, musica, coding, uscite nel bosco, sport, orto in classe, workshop esperienziali e trekking nel Campo dei Fiori.

Questi sono solo alcuni dei progetti che caratterizzeranno il percorso educativo formativo per il 2025-2026 e che verranno ufficialmente presentati, insieme ai nuovi spazi, in occasione della Festa di apertura.

L’evento, assieme a tante altre novità che si svilupperanno durante l’anno, sono rese possibili grazie alla continua collaborazione e sinergia con le realtà del territorio.