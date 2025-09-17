Le Olimpiadi dell’antichità: il concorso Ex Libris di Bodio Lomnago in Fiera a Varese
Il 20 settembre, il Padiglione Culturale accoglie il 13° Concorso Internazionale. Un'edizione speciale dedicata ai Giochi Olimpici 2026, che coinvolge circa 200 artisti da ogni angolo del mondo. L'evento premia i migliori artisti in quattro categorie
Sabato 20 settembre 2025, alle ore 18.30, il Padiglione Culturale della Fiera di Varese ospiterà un evento speciale per gli appassionati di arte e cultura. Il Comune di Bodio Lomnago celebra il 13° Concorso Internazionale Ex Libris “Biblioteca di Bodio Lomnago”, un’iniziativa che promuove la creatività e l’arte grafica. Quest’edizione, intitolata “Le Olimpiadi dell’antichità”, rende omaggio ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.
Gli ex libris sono delle piccole opere d’arte, spesso incise o stampate, che i proprietari di libri usavano per contrassegnare la loro proprietà. Letteralmente, la frase latina “ex libris” significa “dai libri di…”, e veniva seguita dal nome del proprietario. Ogni ex libris è unico e spesso riflette la personalità, gli interessi o la professione del suo proprietario, rendendolo un oggetto da collezione a tutti gli effetti
Il concorso, di respiro internazionale, è stato organizzato dal Comune di Bodio Lomnago in collaborazione con l’Associazione Italiana Ex Libris e in particolare con il Presidente Giancarlo Nicoli, la Galleria Xotaris Art Forum di Creta con il direttore Christos Giannakos, con il supporto della Largo Gallery di Varna (Bulgaria), del Museo SIEAC di Tianjin (Cina) e della sede territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia, grazie in particolare all’impegno della Direttrice Territoriale di Varese Rosita De Fino.
Hanno partecipato circa 200 artisti provenienti da tutto il mondo, con oltre 250 opere grafiche originali dedicate alla Biblioteca di Bodio Lomnago. Una giuria internazionale di esperti ha selezionato le opere vincitrici e curato la mostra.
Durante la cerimonia verranno premiati i vincitori e i finalisti delle quattro categorie previste:
Artisti italiani – vincitore Ivo Mosele
Artisti stranieri – vincitrice Tanya Krusteva
Giovani italiani – vincitore Yang Zilu
Giovani stranieri – vincitrice Alicija Bekiesz
Una selezione delle opere più significative sarà esposta per tutta la durata della Fiera di Varese nello spazio espositivo del padiglione cultura, offrendo al pubblico l’occasione di esplorare un viaggio tra arte, memoria e cultura attraverso la raffinata tecnica dell’Ex Libris.
Bodio Lomnago e Oraiokastro, un “ponte rosa” sul Mediterraneo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.