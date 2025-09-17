Le Olimpiadi dell’antichità: il concorso Ex Libris di Bodio Lomnago in Fiera a Varese

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 18.30, il Padiglione Culturale della Fiera di Varese ospiterà un evento speciale per gli appassionati di arte e cultura. Il Comune di Bodio Lomnago celebra il 13° Concorso Internazionale Ex Libris “Biblioteca di Bodio Lomnago”, un’iniziativa che promuove la creatività e l’arte grafica. Quest’edizione, intitolata “Le Olimpiadi dell’antichità”, rende omaggio ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Gli ex libris sono delle piccole opere d’arte, spesso incise o stampate, che i proprietari di libri usavano per contrassegnare la loro proprietà. Letteralmente, la frase latina “ex libris” significa “dai libri di…”, e veniva seguita dal nome del proprietario. Ogni ex libris è unico e spesso riflette la personalità, gli interessi o la professione del suo proprietario, rendendolo un oggetto da collezione a tutti gli effetti

Il concorso, di respiro internazionale, è stato organizzato dal Comune di Bodio Lomnago in collaborazione con l’Associazione Italiana Ex Libris e in particolare con il Presidente Giancarlo Nicoli, la Galleria Xotaris Art Forum di Creta con il direttore Christos Giannakos, con il supporto della Largo Gallery di Varna (Bulgaria), del Museo SIEAC di Tianjin (Cina) e della sede territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia, grazie in particolare all’impegno della Direttrice Territoriale di Varese Rosita De Fino.

Hanno partecipato circa 200 artisti provenienti da tutto il mondo, con oltre 250 opere grafiche originali dedicate alla Biblioteca di Bodio Lomnago. Una giuria internazionale di esperti ha selezionato le opere vincitrici e curato la mostra.

Durante la cerimonia verranno premiati i vincitori e i finalisti delle quattro categorie previste:

Artisti italiani – vincitore Ivo Mosele

Artisti stranieri – vincitrice Tanya Krusteva

Giovani italiani – vincitore Yang Zilu

Giovani stranieri – vincitrice Alicija Bekiesz

Una selezione delle opere più significative sarà esposta per tutta la durata della Fiera di Varese nello spazio espositivo del padiglione cultura, offrendo al pubblico l’occasione di esplorare un viaggio tra arte, memoria e cultura attraverso la raffinata tecnica dell’Ex Libris.