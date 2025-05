Bodio Lomnago e Oraiokastro, un “ponte rosa” sul Mediterraneo

Una storia di amicizia internazionale che nasce da una passione di nicchia e si trasforma in un ponte culturale tra Italia e Grecia.

È quella che lega Bodio Lomnago, il piccolo comune della provincia di Varese, a Oraiokastro, cittadina nei pressi di Salonicco, con circa 24 mila abitanti, protagoniste in questi giorni di un gemellaggio che affonda le radici in un’iniziativa particolare e affascinante.

Tutto iniziò con gli ex libris

Tutto è cominciato molto tempo fa quando Bodio Lomnago, che ha una ricchissima collezione di ex libris, iniziò ad organizzare mostre itineranti. Gli ex libris sono piccole opere d’arte, spesso incisioni o stampe artistiche, che i bibliofili apponevano sui propri libri per identificarne la proprietà. Nati nel XV secolo, questi piccoli capolavori rappresentano un universo artistico e culturale straordinario, dove si intrecciano arte, letteratura e storia personale.

Fu proprio organizzando una mostra di ex libris in Grecia, ad Atene, sul tema della donna – con ben 300 incisioni provenienti in parte dalla biblioteca di Bodio e in parte dall’Associazione Italiana Ex Libris – che il sindaco di Bodio Eleonora Paolelli strinse un legame con Nikos Frangos, responsabile dell’Istituto ellenico di Cultura che ha sede a Milano (a destra, nella foto sotto). L’Associazione, senza scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e il suo obiettivo principale è promuovere le idee, i valori, le tradizioni e la cultura del popolo greco, oltre a favorire la pace e l’uguaglianza attraverso il dialogo interculturale.

Tempo dopo, quando Oraiokastro si è aggiudicato un bando europeo e ha cercato un paese con cui gemellarsi, tra la moltitudine di ipotesi “ha vinto” Bodio Lomnago, il paese che aveva portato la mostra di ex libris in terra ellenica, amministrato, per giunta, da una donna. Aspetto non irrilevante perché il progetto si concentra sulla rappresentanza femminile nel mondo della cultura, dell’imprenditoria e della politica.

Ad ottobre una delegazione di Oraiokastro era venuta a Bodio per gettare le basi di questa collaborazione. Ora è arrivato il momento di “ricambiare la cortesia”. Dal 23 al 26 maggio 2025, una folta rappresentanza di Bodio – circa 40 partecipanti – è ospite del Comune di Oraiokastro per l’evento “2gether in Culture”, realizzato nell’ambito del progetto europeo TACIS “Together for Active, Cultivated and Inclusive Societies”.

Un programma ricco di scambi

Fitta l’agenda degli appuntamenti che prevede un vero e proprio tour de force culturale. Si parte sabato 24 maggio con workshop sull’inclusione e le pari opportunità, dove imprenditrici italiane e greche si confronteranno su temi come l’uguaglianza di genere e l’integrazione tra imprese e terzo settore. Non mancheranno momenti dedicati alle tradizioni culinarie comuni e ai legami linguistici tra i due paesi.

Domenica 25 maggio sarà la giornata clou con la presentazione ufficiale dei risultati del progetto presso il Comune di Oreokastro e la firma dell’accordo di gemellaggio tra le due città. La giornata si concluderà con “La Cultura attraverso il gusto”, una celebrazione che unirà i sapori mediterranei comuni, le ricette tradizionali e le storie che legano Italia e Grecia a tavola.

Con la firma dell’accordo di gemellaggio, Bodio Lomnago e Oreokastro scrivono una nuova pagina della loro storia comune. Non sarà solo un protocollo d’intenti, ma l’inizio di una collaborazione che promette scambi culturali, progetti condivisi e opportunità per le nuove generazioni.